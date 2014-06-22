نيجيريا تفوز على البوسنة بهدف في المونديال

انتهت مباراة نيجيريا والبوسنة والهرسك بفوز المنتخب النيجيري بهدف دون رد في إطار الجولة الثانية للمجموعة السادسة بمونديال كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وشهد الشوط الأول استحواذا وسيطرة من جانب منتخب البوسنة والهرسك قبل أن يحرز المنتخب النيجيري هدف التقدم في الدقيقة 29 عن طريق اللاعب أودوموينجي.

وشهد الشوط الثاني استحواذا ومحاولات من جانب المنتخب البوسني لإحراز هدف التعادل وشن عدة هجمات على مرمى المنتخب النيجيري ولكن تمكن الحارس من الحفاظ على مرماه نظيف.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب نيجيريا إلى 4 نقاط في المركز الثانى بالمجموعة خلف الأرجنتين، ويتجمد رصيد البوسنة عن صفر من النقاط في المركز الرابع بالمجموعة.