أخبار عاجلة

موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
لحظات إغلاق مطعم البرنس بإمبابة "مطعم البرنس" -
ميركل: انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخلف أضرارًا -
وزير الصناعة: مساندة أمريكا لمصر غير مشروطة.. فتحنا صفحة جديدة -
وزير المالية: شعرنا بدعم غير مسبوق من أمريكا -
سحر نصر: طالبنا الجانب الأمريكي بضخ استثمارات في منطقة قناة السويس -
فيديو| أديب عن قمة السيسي وترامب: «بينهما كيميا.. وكسرنا عزلة 8 سنين» -
صجيفة مكسيكية: زيارة السيسي إلى واشنطن تزيل توترات الماضي -
برلماني: «حادث روسيا» دليل على أن الإرهاب يتمدد -
برلماني: السيسي وترامب متفاهمان على محاربة الإرهاب ودحره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

نيجيريا تفوز على البوسنة بهدف في المونديال

Google+ Print
نيجيريا تفوز على البوسنة بهدف في المونديال نيجيريا تفوز على البوسنة بهدف في المونديال

انتهت مباراة نيجيريا والبوسنة والهرسك بفوز النيجيري بهدف دون رد في إطار الجولة الثانية للمجموعة السادسة بمونديال كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وشهد الشوط الأول استحواذا وسيطرة من جانب منتخب البوسنة والهرسك قبل أن يحرز المنتخب النيجيري هدف التقدم في الدقيقة 29 عن طريق اللاعب أودوموينجي.

وشهد الشوط الثاني استحواذا ومحاولات من جانب المنتخب البوسني لإحراز هدف التعادل وشن عدة هجمات على مرمى المنتخب النيجيري ولكن تمكن الحارس من الحفاظ على مرماه نظيف.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب نيجيريا إلى 4 نقاط في المركز الثانى بالمجموعة خلف الأرجنتين، ويتجمد رصيد البوسنة عن صفر من النقاط في المركز الرابع بالمجموعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب