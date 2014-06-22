وزير الشباب يدعم حملة لحل مشكلة “القمامة” بالإسكندرية بـ 96 ألف جنيه



> اعتمد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مبلغ 96 ألف جنيه لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية لتنفيذ مشروع حملة “طرق الأبواب” التى يقوم بتنفيذها أعضاء مراكز شباب “النصر، الشلالات، سموحة، الحرمين، المعمورة” لحل مشكلة القمامة بأحياء وسط وشرق والجمرك والمنتزة بالإسكندرية.

وتساهم الحملة فى حل مشكلة القمامة بالإسكندرية من خلال الشباب المتطوعين المهتمين بالتوعية بمشكلة القمامة وأهمية فكرة فصل المخلفات من المنبع ،وينتهى العمل داخل كل حى بتنفيذ ورشة عمل عن تدوير المخلفات، ويشارك بالحملة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الأحياء والجمعيات الأهلية داخل الأحياء.

ومن جانب أخر، وافق المهندس خالد عبد العزيز على دعم مركز شباب السادات بمحافظة الشرقية بمبلغ 35 ألف جنيه بواقع 25 ألف جنيه دعما للأنشطة الرياضية داخل المركز، و10 آلاف جنيه حافزا للجهاز التنفيذى للمركز نظير مجهوداته فى تفعيل أنشطة المركز.

كانت وزارة الشباب والرياضة قد قامت بمتابعة أنشطة المركز على أرض الواقع خلال التصفيات النهائية لدورى الجودو لمراكز الشباب والتى نفذته الوزارة بالشرقية أواخر مايو الماضي، ورصد مسئولى الوزارة تميز المركز فى العديد من الأنشطة والألعاب المختلفة.