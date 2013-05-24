بنيتيث على وشك التوقيع لنابولي

اقترب فريق نابولي من الإعلان عن إتمام التعاقد رسميا مع المدير الفني الإسباني رافييل بنيتيث مدرب تشيلسي الحالي.

وسيغادر بنيتيث الصيف المقبل فريق تشيلسي لخلافة والتر ماتزاري الذي سينتقل إلى إنتر بعد إقالة ستراماتشوني بحسب تقارير إيطالية.

وأكدت صحيفتي (جازيتتا ديللو سبورت) و(كوريرو ديللو سبورت) الإيطاليتين أن جارسيا مانويل وكيل أعمال بنيتيث قد اجتمع مع المسؤولين الرسميين لفريق نابولي يوم الخميس وأتم الاتفاق.

ويبقى فقط الإعلان رسميا عن توقيع بنيتيث لمدة عامين يحصل في كل عام على ثلاثة ملايين ونصف يورو.

ودرب بنيتيث -53 عاما- فالنسيا وليفربول، كما خاض تجربة إيطالية مع إنتر ميلان، قبل ولايته لتشيلسي.

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