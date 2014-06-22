منظمو «واحتنا فرحانة» يعدون أهالي القطيف بالمزيد من البرامج

وعد القائمون على الفعاليات الصيفية في محافظة القطيف الأهالي بالمزيد من المفاجآت التي تضفي على المهرجانات والفعاليات المزيد من المتعة والفرح.

وقال رئيس مهرجان (واحتنا فرحانة) الذي ينطلق ثالث العيد المقبل عبدالرسول الخميس: "إن الاستعدادات على قدم وساق، ونحن نواصل الليل بالنهار من أجل أن نلبي طموحات الأهالي الذين ينتظرون المهرجان الكبير الذي يرعاه صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية حفظه الله.

وأضاف الخميس ل "الرياض" أن مهرجان هذا العام سيشهد مفاجآت كثيرة، منها الخيمة الشبابية التي يمارس الشباب فيها هواياتهم، والخيمة الفنية التي تعرض لوحات فنية للفنانين، إضافة إلى 130 فعالية مختلفة، مشيرا إلى أن المهرجان ضروري في فترة الصيف.

وأشاد الخميس بإقبال المتطوعين حيث وصل عددهم إلى نحو 600 متطوع ومتطوعة للعمل في لجان المهرجان".

وعن أهمية الفعاليات الصيفية قال إن شريحة كبيرة من المجتمع التي لا تستطيع السفر وتستحق أن يخصص لها برامج جاذبة إضافة إلى زوار المحافظة، مؤكداً أهمية أن يشغل الناس أوقاتهم بأشياء نافعة وترفيه منظم.

وعن العقبات التي تواجه عملهم قال إن زملاءه لا يجدون أي عوائق بل يجدون الدعم من الجميع وعلى رأسهم محافظ القطيف الذي يقف بكل قوة مع المهرجان ويدعمه شخصياً ويتصل من أجل المهرجان وإنجاحه.

ورأى الأهالي أن فترة الصيف الطويلة تحتاج إلى المزيد من الفعاليات التي سيبدأ بعضها في مجمعات تجارية، مشيرين إلى أن تلك الفعاليات المقامة في المجمعات تعد قصيرة من ناحية الزمن، وبخاصة أن بعضها يكون في ليلة أو اثنتين.

وتستعد المحافظة لاستقبال مهرجان التراث في محافظة القطيف الذي تنظمه جمعية القطيف الاجتماعية، فيما يقيم مركز التنمية الاجتماعية في محافظة القطيف سلسلة من الفعاليات الصيفية، إذ دعا إلى المشاركة في استبيان خاص بفعاليات برنامج (صيف تنمية القطيف2) الذي يقام للعام الثاني على التوالي، وشدد مسؤولو المركز على أن المهرجان يركز في الترفيه والمعرفة.

وفي ذات السياق تنشط إدارة التربية والتعليم بإقامة الأندية الصيفية والفعاليات بأندية الحي، وقال مدير مكتب إدارة التربية والتعليم عبدالكريم العليط: لدينا مجموعة من الأندية الموسمية التي يلتحق بها عدد كبير من الطلاب وهي موزعة على كثير من مناطق المحافظة بهدف تغطيتها بشكل كامل، مشيرا إلى وجود 10 أندية موسمية، وتابع إنها تستهدف طاقات الشباب وقدراتهم، وهي مستمرة في فترة الصيف.