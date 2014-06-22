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الأمن العام يضبط أكثر من 600 ألف مخالف لنظام الإقامة والعمل

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الرياض – مناحي الشيباني

    إنفاذا لتوجيهات سمو وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة في ضبط أكثر من ( 600) ألف مخالف لنظام الإقامة والعمل في مناطق ومحافظات المملكة .

أوضح ذلك مدير الأمن العام اللواء عثمان بن ناصر المحرج مؤكدا استمرار الحملات الامنية لضبط مخالفي نظام الاقامة، ودعم جهود وزارة العمل في تنفيذ نظام العمل وضبط مخالفيه في جميع مناطق المملكة، وأوضح مدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج في تصريح له بهذا الخصوص أن رجال الأمن تمكنوا بفضل الله من ضبط  (695،136) ستمائة وخمسة وتسعين ألفا ومائه وستة وثلاثين مخالفا لنظامي الإقامة والعمل منذ تنفيذ الحملة الأمنية في بداية هذا العام ، بينهم (27،987) سبعة وعشرون الفا وتسعمائة وسبعة وثمانون مخالفا تم ضبطهم خلال الأسبوع الماضي ، كما بيّن سعادته انه تم القبض على عدد من المتورطين في نقل وإيواء مخالفي نظامي الإقامة والعمل وتنفيذ العقوبات المقررة بحقهم نظاماً وان التنسيق في ذلك قائم ومستمر بين الأمن العام والمديرية العامه للجوازات والمديرية العامة للسجون .

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