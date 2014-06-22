تنفيذ مشروعي متنزه الخوينق والملاعب بثرمداء

ثرمداء - إبراهيم بن محمد الجبر

تم ترسية مشروع المرحلة الأولى لمتنزه الخوينق وبدأت إحدى المؤسسات الوطنية بإنشائه على مساحة 393900 متر مربع، ويعد هذا المتنزه من أهم المشاريع الخدمية والترفيهية التي تنفذها البلدية ممثلة في فرعها بثرمداء بهدف إيجاد أماكن ترفيهية كهذا المشروع الذي سيكون بمشيئة الله متنفساً للأهالي، وقد بلغت تكلفته 1.534.800 ريال. فيما يتواصل العمل على تنفيذ مشروع ساحات البلدية الذي بلغت تكلفته 1.72.565 ريالا، مشتملاً على عدد من الملاعب الرياضية وحديقة للجلوس وبوفيه ودورات مياه مع التسوير والإنارة وذلك على أرض بلغت مساحتها 20536 مترا مربعا، كما أن العمل جارٍ على تنفيذ دوار مدخل ثرمداء الشرقي (تقاطع طريق القاع بطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز) وهو في المراحل الأخيرة من تنفيذه، بالإضافة إلى صيانة وتحسين الجزيرة الوسطية والأكتاف الجانبية لمدخل ثرمداء الرئيسي وسفلتة ورصف وإنارة عدد من شوارع ثرمداء القديمة وترميم المقبرة القديمة بها. هذا وقد انتهت البلدية مؤخراً من تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية والخدمية منها سفلتة مواقف فرع البلدية والمدرسة الابتدائية بثرمداء بالإضافة إلى الانتهاء من إنارة بعض شوارع المخطط السكني 784، وغرس أشجار النخيل في الجزيرة الوسطية على امتداد الشارع المؤدي لروضة القاع وتأهيل وتجديد وتنسيق الحدائق والمسطحات الخضراء بحيي الصحن وبهدى، وصيانة وتشغيل النوافير، ومن ضمن المشاريع المستقبلية والمعتمدة التي ستنفذ قريباً بثرمداء عمل دوارين عند نقطتي تقاطع المدخل الرئيسي والتقاء طريق (القصب - ثرمداء) بطريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز (الشارع العام) إلى جانب تنفيذ مشروع فتح بوابة المدخل الرئيسي لمبنى فرع بلدية محافظة مرات بثرمداء ومرافق إضافية بساحة الاحتفالات بثرمداء. ذكر ذلك ل "الرياض" رئيس بلدية محافظة مرات طلال بن غالب بن ضويحي، وقال إن هذه المشاريع تأتي امتداداً لدعم واستمرار مسيرة الخير والعطاء والنهضة وتذليل كافة الصعوبات من أجل تقديم أفضل الخدمات ذات الارتباط المباشر بالمواطنين وإسعادهم في ظل قيادتنا الرشيدة.