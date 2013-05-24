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رانييري: موناكو = تشيلسي جديد

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رانييري: موناكو = تشيلسي جديد رانييري: موناكو = تشيلسي جديد

يرغب كلاوديو رانييري المدير الفني لموناكو أن ينجح في بناء فريق يكون قادرا على مقارعة الكبار في أوروبا وتكرار تجربة تشيلسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وقال رانييري في تصريحات لصحيفة (جازيتا ديللو سبورت) الإيطالية: "موناكو سيصبح تشيلسي، الرئيس يريد أن يفعل شيئا كبيرا هنا، حصدنا بطولة دوري الدرجة الثانية الفرنسية وهدفنا التالي التأهل لدوري أبطال أوروبا".

الرئيس الروسي ديميتري ريبولوفليف مالك نادي موناكو جاهز لإنفاق كثير من الأموال من أجل تدعيم الفريق الذي يدربه رانييري.

وأضاف "على الرغم من أننا سنقوم بشراء مهاجمين أقوياء لتحقيق النجاح، ولكننا مع ذلك نرغب في بناء فريق من القاع".

واختتم "حلمي هو اللعب في بطولة دوري أبطال أوروبا 2014".

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