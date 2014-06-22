نانسي عجرم وكارول سماحة وشيرين ومرسال خليفة في مهرجان قرطاج

اختارت سنية مبارك، مديرة الدورة الـ"50" لمهرجان قرطاج الدّولي، المسرح الرّوماني بقرطاج لعقد ندوتها الصحافية، التّي كشفت فيها عن البرنامج الكامل للمهرجان.

ومن أهمّ السّهرات العربية التي سيشهدها المهرجان الحفلة المشتركة بين كارول سماحة والفنّان التونسي محمد الجبالي، يوم 24 تموز/ يوليو، وحفلة مرسال خليفة، يوم31 تموز/ يوليو، ونانسي عجرم، يوم 9 تموز/ يوليو. أمّا صابر الرّباعي فموعد حفلته هو يوم7 أب/أغسطس، فيما تعتلي شيرين المسرح الأثري بقرطاج يوم 9 آب/أغسطس.

البرنامج الكامل للدورة الـ50 لمهرجان قرطاج الدولي على الشكل التالي:

10 يوليو: حفل الافتتاح؛ عرض للفنان التونسي أنور براهم

11 يوليو: عرض راقص من الهند؛ بوليوود إكسبرس عرض راقص من الهند: رسالة سلام عرض موسيقي لحاتم فرشيشي

14 يوليو: عرض موسيقي للفنان التونسي زياد غرسة تحت عنوان "على الخضراء نغني"

16 يوليو: جورج بنسون "أمريكا"

17 يوليو: نانسي عجرم

22 يوليو: جويلية؛ ياني "Yanni"

23 يوليو: جويلية "IAM"

24 يوليو: كارول سماحة ومحمد الجبالي

25 يوليو: عرض موسيقي للفنان التّونسي شكري بوزيان تحت عنوان "جمهورية للجميع"

26 يوليو: عرض راقص تحت عنوان "ألف رقصة ورقصة من العالم"

27 يوليو: "ناتشا سان بيار وشيمان بادي" CHIMENE BADI /

NATASHA ST PIER))

28 يوليو: مسرحية ريتشارد الثالث لجعفر القاسمي

30 يوليو: مسرحية غنائية تحت عنوان "علاء الدين"

31 يوليو: مرسال خليفة

1 أغسطس: من السنغال يوسو ندور YOUSSOU NDOUR

2 أغسطس: نور شيبة والشاب مامي

3 أغسطس: عرض موسيقي أنا مورا/ توماتيتو "ANA MOURA

TOMATITO/"

4 أغسطس: عرض موسيقي لرياض الفهري

5 أغسطس: عرض راقص لنوال الإسكندراني

7 أغسطس: صابر الرباعي وعرض باليه صيني BALLET

8 أغسطس: CHINOIS

9 أغسطس: شرين ومنير الطرودي

10 أغسطس: وإيريك تروفاز " ERIC TRUFFAZ"

11 أغسطس: ستروماي "STROMAE"

13 أغسطس: عرض المنسية

14 أغسطس: محمد الماجري عرض تحت عنوان "الحب والسلام والحرية"

15 أغسطس: لمين النهدي مسرحية ليلة على دليلة

16 أغسطس: L’Opera MOZART

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