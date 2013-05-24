والده: نيمار لن ينتقل إلى برشلونة أو ريال.. ولن أعرضه في مزاد!

ساو باولو (إفي): قال نيمار دي سيلفا والد ووكيل أعمال مهاجم سانتوس الشاب إن "قصة" انتقال نجله إلى أوروبا "انتهت"، وأنه لن يسمح بعرضه في "مزاد".

وأكد والد اللاعب البرازيلي بذلك انتهاء المفاوضات الذي كان يجريها مع مسئولين في نادي برشلونة الاسباني وسط اهتمام من ريال مدريد أيضا بضم المهاجم الشاب.

ونقلت صحيفة (لانسي) عن والد اللاعب قوله "الهدف كان أن يظل (نيمار) في سانتوس حتى 2014. ولم يكن مطروحا أن يجري فتح مزاد بين نادي وآخر".

وأعلن نائب رئيس سانتوس، وديليو رودريجيز، الأربعاء الماضي انتهاء المفاوضات مع برشلونة، عندما أشار إلى أن عرض النادي الكتالوني "لم يكن مرضيا".

وعلى الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي حول قيمة العرض، لكن وسائل الإعلام المحلية أشارت إلى أن النادي الكتالوني دفع 20 مليون يورو لضم نيمار، فضلا عن وضع شرط جزائي بقيمة 65 مليون يورو.

وينتهي عقد نيمار مع سانتوس في يوليو 2014، ما يتيح له بعد يناير الماضي التوقيع لأي فريق، أو الرحيل بعد المونديال دون دفع تعويض لناديه الحالي.

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