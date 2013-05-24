أخبار عاجلة

صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية -
توقيع مذكرة تعاون بين وزير البترول ونظيره الأردني في نقل خبرات الغاز -
الكهرباء: إضافة 6850 ميجاوات من طاقة الرياح و2879 من الشمس في 2022 -
شائعات اختطاف الأطفال تضرب قنا.. والأهالي يتوعدون المتسولين -
وزير الرى: تنفيذ 94% أعمال مشروع قناطر أسيوط الجديدة -
حكم نهائي.. إدراج عاكف وبديع والعريان والبلتاجي وآخرين بـ«قوائم الإرهاب» -
وزير الآثار لـ"النواب": مينفعش إسكندرية يتقفل فيها المتحف اليوناني ١٢ سنة -
دورة جديدة لفيرنكس آند هوم بالتعاون مع صناعة الأخشاب وجمعية المصدرين -
قريبًا.. قانون الاستثمار الجديد في الجلسة العامة -
«المحافظين» يفتتح مقر أمانته بالجيزة بحضور قرطام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

والده: نيمار لن ينتقل إلى برشلونة أو ريال.. ولن أعرضه في مزاد!

Google+ Print
والده: نيمار لن ينتقل إلى برشلونة أو ريال.. ولن أعرضه في مزاد! والده: نيمار لن ينتقل إلى برشلونة أو ريال.. ولن أعرضه في مزاد!

ساو باولو (إفي): قال نيمار دي سيلفا والد ووكيل أعمال مهاجم سانتوس الشاب إن "قصة" انتقال نجله إلى أوروبا "انتهت"، وأنه لن يسمح بعرضه في "مزاد".

وأكد والد اللاعب البرازيلي بذلك انتهاء المفاوضات الذي كان يجريها مع مسئولين في نادي برشلونة الاسباني وسط اهتمام من ريال مدريد أيضا بضم المهاجم الشاب.

ونقلت صحيفة (لانسي) عن والد اللاعب قوله "الهدف كان أن يظل (نيمار) في سانتوس حتى 2014. ولم يكن مطروحا أن يجري فتح مزاد بين نادي وآخر".

وأعلن نائب رئيس سانتوس، وديليو رودريجيز، الأربعاء الماضي انتهاء المفاوضات مع برشلونة، عندما أشار إلى أن عرض النادي الكتالوني "لم يكن مرضيا".

وعلى الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي حول قيمة العرض، لكن وسائل الإعلام المحلية أشارت إلى أن النادي الكتالوني دفع 20 مليون يورو لضم نيمار، فضلا عن وضع شرط جزائي بقيمة 65 مليون يورو.

وينتهي عقد نيمار مع سانتوس في يوليو 2014، ما يتيح له بعد يناير الماضي التوقيع لأي فريق، أو الرحيل بعد المونديال دون دفع تعويض لناديه الحالي.

لعملاء فودافون وموبينيل .. للإشتراك في خدمة الرسائل القصيرة من FilGoal.com والحصول على أحدث الأخبار على موبايلك أدخل رقم تليفونك في المربع المخصص بالأسفل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع