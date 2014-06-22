عبدالحسين والفرج وسعاد وحياة يجتمعون في "سواها البخت" للمرّة الأولى في مشوارهم الفنّي

بادرت وزارة الإعلام الكويتية إلى لمّ شمل نجوم الصفّ الأول بالكويت والخليج، وهم: عبد الحسين عبد الرضا، وسعاد عبد الله، وحياة الفهد، وسعد الفرج، في عمل درامي إذاعي بعنوان "سواها البخت". وهي المرّة الأولى في تاريخ الفنّ الكوّيتي التّي يجتمع فيها الأربعة الكبار في عمل واحد، بعد عجز كبار المنتجين عن جمعهم في مسلسل تلفزيوني واحد.

سواها البخت" من تأليف عبد العزيز الحشاش، ومن إخراج فيصل المسفر. تدور قصّته حول أربع شخصيّات يعيشون في نفس الدور، داخل إحدى العمارات السّكنية، وتجمعهم علاقة الجّيرة، إلا أنّ العلاقة بينهم معقّدة ومتذبذبة، خصوصاً وأنّهم متقاربون بالمرحلة العمرية، حيث تتراوح أعمارهم بين الخمسين والستين.

والشخصيات الأربع هي: فوزية، وهي مدرسة متقاعدة؛ وابتهال، صاحبة صالون راقٍ، لكنها عاقر؛ وسلطان وهو رجل غير متزوج؛ أمّا مبارك فهو مدير إدارة معروف ومتقاعد، يقضي وقته بين أصدقائه. والمسلسل يدور في قالب كوميدي، ويتطرّق إلى العديد من المواضيع التّي تشغل الشّارع الكويتي والخليجي في وقتنا الحاضر.

وعقدت أسرة المسلسل مؤتمراً صحافياً في مقرّ وزارة الإعلام للحديث عن تفاصيل العمل، بحضور أبطاله، حيث قال المخرج فيصل المسفر: "استطعنا أنّ نجمع عمالقة الفنّ في هذا العمل للمرّة الاولى".

أما الفنّان القدير سعد الفرج فقال: "أجمل ما في العمل أنّنا نلتقي مع الزّملاء، خصوصاً وأننا لم نلتق في الحياة العامّة، إلاّ في فترات متباعدة. ولاشك في أنّني مستمتع بهذه الأجواء بقيادة المخرج المسفر، وبنصّ الكاتب عبد العزيز الحشاش، الذي أتنبأ له بأنّ يكون كاتب الكويت الأول".

في حين قالت الفنّانة القديرة سعاد عبد الله: "أجد هذا العمل فرصة رائعة جمعتنا كلنا، حيث كنّا ننتظر منذ أعوام أنّ نلتقي في هذه المناسبة، وقد يبالغ البعض ويدّعي وجود خلافات بيننا، ولكن مهما بلغ الاختلاف في وجهات النّظر فالودّ باقٍ في القلوب والعشرة أبقى".

من جانبه قال الفنّان القدير عبد الحسين عبد الرضا: "عساكم من عواده. إن شاء الله نلتقي معكم في رمضان المقبل، عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتهز الفرصة لأشكر الإذاعة على جمعتنا هذه".

القديرة حياة الفهد قالت: ""سواها البخت" أن نجتمع في الإذاعة. ومن يدري، ربّما يحدث ونلتقي أيضاً في التلفزيون أو المسرح. أشكر إذاعة الكويت على اهتمامها بوجود الجيل الأوّل عبر أثيرها".

من جهته، قال مؤلف العمل الكاتب عبد العزيز الحشاش: "سعيد بهذا المسلسل، وأعتقد أنّها فرصة جميلة، حيث إنّ العمل الإذاعي صعب. ولكن الصّعوبة الأكبر تكمن في الكتابة لنجوم الصفّ الأوّل مجتمعين، بعد أنّ كُلفت من قبل وزارة الإعلام بصياغة أحداث هذا النّص، وأتطلّع إلى أن يترك بصمة لدى الجّمهور. ومن يدري ربّما يتمّ تحويله مستقبلا إلى عمل تلفزيوني".

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