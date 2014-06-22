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الرقابة تمنع عرض فيديو كليب ليدي غاغا بسبب إيحاءاتها الفاضحة

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السبت 21-06-2014 22:16

بات أسلوب النجمة العالميّة Lady Gaga لكسب الشهرة ولفت الأنظار معروفاً وليس غريباً عن أي أحد، لكنّها هذه المرّة ومن خلال كليب أغنية Do What U Want، تخطّت حدود الجرأة بأشواط.

فبعد تسريب مقطع قصير من الكليب عبر أحد المواقع، منعت الرقابة بثّه وطالبت بإلغائه بسبب الإيحاءات الجنسيّة والتصرفّات الإباحيّة التي قامت بها Gaga مع النجم R Kelly والمصوّر Terry Richardson.

تؤدي Lady Gaga في الكليب شخصيّة إمرأة مريضة في المستشفى، بينما يلعب Kelly دور الطبيب المعالج، كما تظهر العديد من الراقصات اللواتي يؤدين دور الممرضّات.

هذا الكليب بدأت النجمة Lady Gaga تصويره في تشرين الأول من العام الماضي، لكنّها في ذلك الحين لم تجد الوقت الكافي لإتمامه، فأخرّت إصداره.

 

يشار إلى أنّ Gaga التي تصدم الجمهور دائماً بإطلالتها الغريبة والمجنونة، أٌطلق عليها السنة الماضية لقب سيدّة العام بسبب تأثيرها الواضح على الحضور والجمهور.

 

 

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