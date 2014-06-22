القبض على المتهم بمحاولة قتل نجلة الفنان محمود الجندي

ألقت مباحث الجيزة القبض على المتّهم باقتحام فيلا الفنّان محمود الجندي والشروع في قتل نجلته وصديقتها بغرض سرقة الفيلا الكائنة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وتبين من التّحريات والتّحقيقات، أنّ المتهم يدعى رزق منصور يبلغ من العمر 22 عاماً، عامل بمزرعة الناصرية الكائنة خلف فيلا الفنان محمود الجندي، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وأرشد المباحث على طريق المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة.

يذكر أنّ تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقّى المقدّم محمد الشاذلي رئيس مباحث منشأة القناطر بلاغًا يفيد بتعرض رانا محمود حسين الجندي للإصابة بجرح سطحي في البطن وريم فاروق عبد الحليم شقوير، للإصابة بجرح سطحي في الفخذ الأيمن، وأفادتا بدخول أحد الأشخاص عليهن أثناء تواجدهن بالفيلا ملك والد رانا الفنان محمود الجندي الكائنة مدخل قرية ''أست دريم '' بالكيلو ''58'' طريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنشأة القناطر، وقام الشخص وبتعدّي عليهن بسلاح أبيض؛ عبارة عن سكين تسبب في إصابتهما والاستيلاء على هاتف محمول، وجهاز لاب توب، ومبلغ مالي وقدرة 20 ألف جنية، وخاتم ذهب وبعض الإكسسوارات الفضية وفر هارباً.

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