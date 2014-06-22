افتتاح المهرجان الدولي للموسيقى بمشاركة غادة رجب والضويحي والمرزوق وبن صغير

على وقع أنغام فرقة موسيقية مكتملة الأركان، يقودها المايسترو الكويتي أحمد الحمدان، شدت مجموعة من المطربين الشّباب بأجمل الأغنيات في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى الدّولي السّابع عشر، الذي نظمّه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت. شارك في الحفل الذي حمل اسم الفنّان الكويتي الرّاحل عبدالرحمن البعيجان كلاً من المغربية مروة بن صغير، والفنّانة المصرية غادة رجب، والفنان الكويتي عيسى المرزوق، بينما اختتم فقرات الحفل الفنان عبد العزيز الضويحي، بعد اعتذار النّجم عبدالله الرويشد عن المشاركة لوفاة والد زوجته.

"سيدتي " جالت داخل كواليس الحفل لرصد ردود أفعال المطربين، وكانت البداية مع غادة رجب، التّي انزوت في أحد الأركان، وانكبّت على مراجعة الأغنيات الخليجية التّي ستغنيها. وبرغم أنّها كانت تحاول أنّ تبدو متماسكة إلاّ أنّ التّوتر بدا واضحاً عليها. ولكن الأمر اختلف تماماً عندما واجهت غادة الجمهور، حيث أطلقت لحنجرتها العنان، وصالت وجالت بلهجة خليجية متقنة. أمّا مروة فأكدت في تصريح خاص لـ"سيدتي" أنّها مشغولة خلال الفترة المقبلة ببروفات عمل مسرحي جديد، سيقدّم في الكويت، لافتة إلى أنّها ستتواجد في الكويت لدراسة عدد من العروض، بينما كان الفنّان عبد العزيز الضويحي يتابع أداء زميله فواز المرزوق. اقتربنا منه، فقال لنا: "سعيد بالمشاركة في هذا الحدث الضّخم، الذي تنظمه الكويت سنوياً. وهو يعتبر قبلة للمبدعين من كافة أنحاء العالم ولجميع محبّي الموسيقى".

مقطوعة موسيقية

وبالعودة إلى الحفل الذي انطلق مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد حمدان، قامت الفرقة في البداية بعزف مقطوعة موسيقية من تأليف أحمد حمدان، لتنطلق الألحان الخالدة للراحل عبدالرحمن البعيجان، التّي اتّسمت بها ليلة التّكريم، إحياء لمسيرته وألحانه الجميلة الأصيلة.

أغانٍ بارزة

وسط تصفيق حار، أطلّت الفنّانة التّونسية الشّابة مروة بن صغير، حيث غنّت "غاب بدري" للفنّان خليفة بدر، من كلمات يوسف ناصر. بعدها، غنّت "شيل يا قلبي"، من كلمات الرّاحل الشّيخ خليفة العبدالله الصباح، وهي من أغاني الفنان يحيى أحمد.

الفنان فواز المرزوق صعد خشبة المسرح ليغنّي بصوته العذب "زين الحلا"، من أعمال الفنّان عبدالكريم عبدالقادر، وقدّم "ليل السهاري"، التّي تعتبر من الأعمال الغنائية الجميلة في تاريخ الفنّان عبدالكريم عبدالقادر. وقد فرض المرزوق موهبته وقدراته الصوتية المتميزة بأغنية "توني عرفتك زين" للفنان حسين جاسم، التّي لامست الأحاسيس والقلوب ورسمت الرومانسية والعذوبة والجمال بكلماتها:

توني عرفتك زين

تلعب علي الحبلين

غيرك يحب واحد

وأنت تحب أثنين

طرب رجب

أمّا مفاجأة الحفل فكانت إطلالة الفنّانة المصرية غادة رجب، التّي عبّرت عن سعادتها الغامرة بالوقوف للمرّة الأولى في أول حفل لها في دولة الكويت، حيث قدّمت أداء طربي مفعم بالأحاسيس، نال إعجاب وتفاعل الحضور الكبير، فغنّت في البداية "الحب مر وخذانا"، من أغاني الفنان الراحل غريد الشاطي، وأطربت رجب الحضور بأدائها بالإضافة إلى حضورها القوّي، لتغنّي "يا تري نرجع حبايب" للفنّانة الرّاحلة وردة الجزائرية.

يا تري إحنا حبايب

يا تري نرجع حبايب

يا تري هو الطريق ده آخره فين

وصلة الضويحي

مسك الختام كان مع المطرب عبدالعزيز الضويحي، الذي ما إنّ صعد خشبة المسرح حتّى قوبل بالتّصفيق والتّرحيب، فغنّى "ما نسيناه" التّي تعتبر من أبرز أغاني الفنّان عبدالكريم عبدالقادر، ليفرض الضويحي حضوره الجميل عبر الأغنية الوطنية "نعم نحبك"، وهي من الأغاني الوطنية البارزة في مسيرة عبدالكريم عبدالقادر أيضا، التّي ردّد كلماتها الحضور مع المطرب الضويحي:

نعم نحبك نعم

يا اللي أنتي فيك النعم

يحرسك لنا الله ويصونك

ويديم عليك النعم



تكريم البعيجان

في ختام الحفل، جرى تكريم الملحن الشابّ محمد البعيجان، نجل الملحن الرّاحل عبدالرحمن البعيجان، الذي عبّر عن تقديره واعتزازه لتكريم والده رحمه الله من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الذي اعتبرها عرفان وفاء وتقدير لدوره الرّائد في الأغنية الكويتية. ولقد جرى تكريم المطربين الذين شاركوا في إحياء الحفل: مروة بن صغير، وغادة رجب، وفواز المرزوق، وعبدالعزيز الضويحي، وذلك تم تكريم المايسترو أحمد حمدان الذي قاد الفرقة الموسيقية.

أنشطة متعددة

والجدير ذكره أنّ المهرجان تقام فيه عدة حفلات غنائية موسيقية متتالية على كل الأصعدة المحلية والعربية والعالمية: الفرقة الطاجيكية الوطنية للرقص الفلكلوري، والفنانة نادي البرغوثي، وفرقة طيور دجلة العراقية، وفرقة المعهد العالي للفنون الموسيقية.

الرّواد يستذكرون البعيجان

عرض في حفل الافتتاح فيلم وثائقي تناول مسيرة الملحن الرّاحل عبدالرحمن البعيجان الطويلة، وأبرز المحطات له على مستوى الدراما الإذاعية والتلفزيونية والاسكتشات الغنائية. وتحدث في الفيلم رفقاء الدرب، كل من المطرب عبدالكريم عبدالقادر، والملحن إبراهيم الصولة، والشّاعر عبداللطيف البناي، والشّاعر يوسف ناصر، والمطر مصطفى أحمد، والشّاعر بدر بورسلي.

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