البلتاجى ومغازى يتابعان اعمال لجنتى الزراعة والرى

قام الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري مساء اليوم بزيارة لوزارة الزراعة التقى خلالها بالدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة وذلك لمتابعة اعمال لجنتى الزراعة والرى والتنسيق المشترك بين الوزارتين في مختلف المجالات المتعلقة بالري والزراعة .

وتم خلال اللقاء متابعة الأنشطة التي تم تنفيذها بشأن اللجنتين المشكلتين بخصوص موضوع تنمية الزراعة في سيناء وما يتعلق بآليات توفير المياه بالمنطقة إضافة إلى بحث سبل الإستفادة من المياه الجوفية واستخدامها في خدمة منظومة التوسع الزراعي خلال الفترة القادمة .

وأكد مغازى أهمية التنسيق بين آنشطة الزراعة والرى فى جميع المجالات المشتركة.. وعلى تواصل المتابعة المستمرة لأعمال اللجنتين لتحقيق الأهداف المشتركة والنابعة من تكليفات السيد الرئيس للحكومة فيما يخص التوسع الزراعي وتنمية الموارد المائية .

وفي سياق متصل التقى الدكتور مغازي بأعضاء وكوادر مجلس إدارة منتدى شباب المتخصصين والبلغ عددهم 29 متخصصا في مختلف المجالات الهندسية والزراعية والعلمية ، والمسئولين عن النواحي الفنية بالوزارة.. حيث تم خلال اللقاء استعراض رؤية المنتدى نحو تطوير سبل العمل الفني ، وآليات تصعيد الكفاءات المتخصصة لتولي المناصب القيادية خلال المرحلة القادمة .

وأشار الوزير إلى أهمية الإرتقاء بالكوادر الشبابية ، وضرورة قيام المنتدى بدوره في اعداد وتنفيذ الخطط المستقبلية للموارد المائية واستراتيجيات الوزارة وكذلك المشاركة في وضع المقترحات والحلول لمختلف التحديات التي تواجه الوزارة ، وتوضيح رؤاهم لمواجهة هذه التحديات وفي نفس الوقت دعم تواصلهم مع كافة قيادات الوزارة بما يسهم في خلق كوادر شابة وصف ثان قادر ومؤهل علي تحمل المسئولية مستقبلا ، وتحقيق مزيد من الشفافية والمساواة والعدالة الإجتماعية بين أبناء الوزارة .

أ ش أ