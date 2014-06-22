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اليونسكو تدرج قلعة أربيل العراقية ومدينة جدة التاريخية على قائمة التراث العالمى

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اليونسكو تدرج قلعة أربيل العراقية ومدينة جدة التاريخية على قائمة التراث العالمى اليونسكو تدرج قلعة أربيل العراقية ومدينة جدة التاريخية على قائمة التراث العالمى

أرشيفية

أعلنت منظمة اليونسكو اليوم السبت ان لجنة التراث العالمى قررت ادراج اربعة مواقع جديدة على قائمة التراث العالمى من بينها قلعة اربيل العراقية ومدينة جدة التاريخية بالمملكة العربية .

جاء هذا القرار خلال اجتماعات الدورة الحالية للجنة التراث العالمى التابعة لليونسكو والمنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت اليونسكو ومقرها باريس – فى بيان لها – ان مدينة ( جدة التاريخية ) تقع عند الشاطىء الشرقى للبحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية ، وتأسست فى القرن السابع حيث تستورد من خلالها البضائع ، وتعد البوابة التى تستقبل الحجاج الذين يتوافدون عبر البحر مما جعل من المدينة مركزا مزدهرا ومتعدد الثقافات.

أما ( قلعة أربيل) وتوجد فى قمة هضبة ضخمة بيضاوية الشكل وتقع فى منطقة كردستان ، حيث يعود تاريخ أربيل الى مدينة اربيلا القديمة التى كانت مركزا أشوريا مهما فى مجالات السياسة والعقائد الدينية.

وقررت لجنة التراث العالمى أيضا ادراج طاحونة (الحرير) بتوميسكا باليابان ، ومصنع (فانونيلى) بهولندا.
> أ ش أ

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