وزير الآثار: نسعى لازالة معوقات مشروع متحف الحضارة القومى بالفسطاط

أكد الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار والتراث ان مشروع متحف الحضارة القومى بالفسطاط يقع ضمن اولوياته خلال الفترة الحالية ، مشيرا الى انه سيقوم ببذل كافة الجهود للقضاء على المشكلات التى يعانى منها المشروع وتعوق افتتاحه منذ عام 2011.

وحول الازمة الحالية التى يعانى منها صندوق إنقاذ آثار النوبة بسبب عدم تنفيذ قرار تكليف الدكتور احمد صالح ، الصادر بتاريخ 4 يونيو الحالى ، برئاسة الصندوق خلفا للدكتور محمود أبوعجيلة ، بسبب عدم إبلاغه رسميا بالقرار ، أكد وزير الاثار فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط ان هذا ليس مبررا لعدم تنفيذه القرار الوزارى.

واشار الى انه سيقوم بزيارة بعد غد الاثنين لالمانيا لانهاء بعد الاجراءات الخاصة به حيث انه كان يشغل منصب المستشار الثقافي ومدير البعثة التعليمية بالمانيا بالاضافة الى استثمار تلك الزيارة التى تستغرق 4 ايام ، لدعم الجهود التى تقوم بها مصر لاسترداد القطع الاثرية والحفاظ على الاثار وتطوير منظومة العمل الاثرى وسيعلن عن نتائجها عند عودته للقاهرة .

أ ش أ