"كهرباء الشرقية" تنفي تزويد مسقط رأس "مرسي" بثلاثة مولدات كهرباء

كتب : أحمد محمود ونظيمة البحراوي منذ 49 دقيقة

نفى المهندس علي الدسوقي وكيل وزارة الكهرباء بالشرقية، ما تررد ببعض المواقع الإخبارية وصفحات موقع "فيس بوك"، بشأن تزويد قرية العدوة التابعة لمركز ههيا، مسقط رأس الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والتي لا يزال أفراد عائلته يسكنون بها، بثلاثة مولدات كهرباء للتغلب على أزمة انقطاع الكهرباء.

وأكد وكيل الوزارة أن هذه الأقاويل عارية تماما عن الصحة، وأن الكهرباء تنقطع عن قرية العدوة كغيرها من قرى المحافظة، في إطار خطة الوزارة لتخفيف الأحمال بقطع الكهرباء عن القرى والمدن بالتناوب.