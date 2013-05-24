متظاهرو الإسكندرية يحملون "البرسيم" ويهتفون: "مشروع النهضة طلع فانكوش"

والعسكريون المتقاعدون يواصلون الاعتصام بالخيام في "الشاطبي"

كتب : هيثم الشيخ منذ 47 دقيقة

خرج العشرات من المتظاهرين وأعضاء حركة "تغيير" بالإسكندرية في مسيرة من ميدان القائد إبراهيم، عقب صلاة الجمعة اليوم، في إطار فعاليات جمعة "قبل الطوفان"، للمطالبة بإسقاط النظام الحالي، ورحيل الرئيس محمد مرسي، فيما واصل العشرات من ائتلاف العسكريون المتقاعدون بالإسكندرية، اعتصامهم المفتوح بحديقة مسرح بيرم التونسي بمنطقة الشاطبي وسط المحافظة، للأسبوع الثاني على التوالي، للمطالبة بسحب الثقة من مرسي وتكوين مجلس رئاسي.

واستمر الأسلوب الساخر للمتظاهرين رغم قله أعدادهم، حيث رفعوا حزم من "البرسيم" وصور "للخرفان"، ولافتات ترفض الأسلوب الذي تعامل به النظام مع قضية اختطاف المجندين، وعدم ضبط الخاطفين.

ورفع المتظاهرون لافتات، دونوا عليها عبارات مثل "يسقط حكم المرشد"، و"لا للتفاوض مع خاطفي الجنود والإرهابيين"، و"مشروع النهضة طلع فانكوش".

واستنكر إيهاب القسطاوي، المتحدث باسم حركة "تغيير"، الأحداث التي تشهدها مصر حاليا من أزمات، وانهيار كامل نتيجة سياسات النظام الحالي وحكومته بعد الاستهانة بدماء المصريين ومصالحهم وقوتهم وتبديد خيرات بلادهم، بسبب العناد وإبعاد الكفاءات والتمسك بمسؤولين تبين فشلهم لإدارة البلاد، على حد قوله.

وأضاف القسطاوي "مرسي وجماعته انتقلوا من فشل إلى فشل أكبر، ومن تخبط إلى إنهيار كامل، واحتكموا إلى مجموعة من المستشارين الفاسدين والجهلة بالقانون وسقطوا المرة تلو الأخرى"، مؤكدا أن الأمر يتطلب موقفا وتصعيدا من القوى الثورية في مواجهة ضياع مصر.

وواصل العشرات من ائتلاف العسكريون المتقاعدون بالإسكندرية اليوم اعتصامهم المفتوح بحديقة مسرح بيرم التونسي بمنطقة الشاطبي وسط المحافظة للأسبوع الثاني على التوالي، للمطالبة بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وتكوين مجلس رئاسي.

وواصل العسكريون المتقاعدون اعتصامهم بالإسكندرية، وقام المشاركون من المتقاعدين العسكريين، بنصب منصة وتركيب مكبرات صوت أمام مسرح بيرم التونسي، كما قاموا بوضع عدد من اللافتات كتبوا عليها "اعتصام حتى إسقاط النظام"، و"يسقط حكم الإخوان ومرحب بالثوار".