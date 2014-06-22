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فيديو.. نشوى مصطفى تدافع عن «رامز» ضد أثار الحكيم: «مصورش جسمنا من تحت»

  • مصر
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دافعت الفنانة نشوى مصطفى، عن رامز جلال، ضد الفنانة أثار الحكيم، وقالت: «رامز مستحيل يقبل يصور أجسادنا من تحت، بعكس ما ادعت آثار الحكيم».

وقالت «مصطفى» في مداخلة هاتفية لبرنامج «آن الأوان» على قناة «المحور»، مساء السبت: «»لكن للحق ياسر ورامز أتربو في بيت محترم عم جلال ربنا يديله الصحة وطنط قدرية ربنا يرحمها ماتت على سجادة الصلاة، ناس محترمة وياسر ورامز عشرة عمر لم أجد منهم إلا معاملة الأخت دومًا وثقتي في أخلاقهم زى ثقتي في أخويا«.

وأضافت: «تعرضت للإهانة من الأستاذة أثار الحكيم، لما تقول إن رامز بيصور أجسادنا من تحت، وجوزي يقولي إنتي روحتي البرنامج وصورك من تحت، شهادة حق قول على رامز متهور مجنون شقي، لكنه متربي في بيت محترم، ومش هيقبل تصويرنا من تحت».

وتابعت: «رامز مستحيل يقبل يصور أجسادنا من تحت، ومستحيل يكون مستدعينا علشان نعمل حلقات مثيرة، ده برنامج في كل العالم بيتعمل، برامج الكاميرا الخفية، فؤاد المهندس عمل الكاميرا الخفية قبل كده، ولما الزميلة أثار الحكيم تقول البرنامج ده بيروح فيه الناس الهايفة، فهي بتسيء لكل الزملاء».

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