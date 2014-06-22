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فيديو.. مظهر شاهين: خالد عبدالله الشهير بـ«مشمش» كان يمسح حذاء «الحويني»

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هاجم مظهر شاهين، الداعية الإسلامي، خالد عبدالله، مقدم البرامج الدينية، وقال إنه مشهور بـ«مشمش»، ووصفه بـ«المنافق والأفاق».

وأضاف «شاهين» في برنامجه «الطريق» على قناة «التحرير»، مساء السبت: «كانت وظيفته ومؤهلاته تقتصر على الجلوس تحت قدم الشيخ الحويني، الداعية السلفي، ليقلم له أظافره ويمسح له الحذاء، وبهذا المؤهل أصبح شيخ وداعية يقوم بإعطاء الدروس في الجوامع».

وطالب مظهر شاهين بنبذ فكرة تقديس الأشخاص أو المشايخ أو حتى القنوات الدينية، والتي كشف أن صاحب أحد القنوات الدينية والذي يدعى أن القناة تأخذك للجنة (في إشارة لقناة الناس لصاحبها عاطف عبدالرشيد)، هو نفسه صاحب قناة للرقص والخلاعة».

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