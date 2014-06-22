أخبار عاجلة

موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
لحظات إغلاق مطعم البرنس بإمبابة "مطعم البرنس" -
ميركل: انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخلف أضرارًا -
وزير الصناعة: مساندة أمريكا لمصر غير مشروطة.. فتحنا صفحة جديدة -
وزير المالية: شعرنا بدعم غير مسبوق من أمريكا -
سحر نصر: طالبنا الجانب الأمريكي بضخ استثمارات في منطقة قناة السويس -
فيديو| أديب عن قمة السيسي وترامب: «بينهما كيميا.. وكسرنا عزلة 8 سنين» -
صجيفة مكسيكية: زيارة السيسي إلى واشنطن تزيل توترات الماضي -
برلماني: «حادث روسيا» دليل على أن الإرهاب يتمدد -
برلماني: السيسي وترامب متفاهمان على محاربة الإرهاب ودحره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور .. ضبط مسجل خطر بحوزتة 65 لفافة لمخدر الهيروين ببورسعيد

Google+ Print

10494823_299413283570366_1498456341175492166_n

القت مباحث المناخ القبض علي مسجا خطر اثناء قيامة ببيع مخدر الهروين لعملاءه داخل نطاق الحي و بحوزته 65 لفافة جاهزة للبيع .

وكان قد توصلت تحريات ضباط قسم شرطة المناخ بمديرية امن بورسعيد الى عماد فتحى عبدالعال – مقيم دائرة قسم المناخ (مسجل جنائياً فرض سيطره ) سبق اتهامه فى عدد 43 قضيه مابين (سرقه – سلاح بدون ترخيص – مخدرات – ضرب – حريق عمد – نشل – أموال عامه ) ، بإعداد كمية كبيرة من مخدر الهيروين تمهيدا لترويجها على عملائة بدائرة القسم .

عقب تقنين الإجراءات،  تم ضبط المذكور و بحوزته عدد (65) لفافة “تذكرة” لمخدر الهيروين “بقصد الإتجــار ” ومبلغ مالى .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد في الميعاد .

10382719_299413400237021_2837718822154423591_n

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا