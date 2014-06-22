بالصور .. ضبط مسجل خطر بحوزتة 65 لفافة لمخدر الهيروين ببورسعيد

القت مباحث المناخ القبض علي مسجا خطر اثناء قيامة ببيع مخدر الهروين لعملاءه داخل نطاق الحي و بحوزته 65 لفافة جاهزة للبيع .

وكان قد توصلت تحريات ضباط قسم شرطة المناخ بمديرية امن بورسعيد الى عماد فتحى عبدالعال – مقيم دائرة قسم المناخ (مسجل جنائياً فرض سيطره ) سبق اتهامه فى عدد 43 قضيه مابين (سرقه – سلاح بدون ترخيص – مخدرات – ضرب – حريق عمد – نشل – أموال عامه ) ، بإعداد كمية كبيرة من مخدر الهيروين تمهيدا لترويجها على عملائة بدائرة القسم .

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور و بحوزته عدد (65) لفافة “تذكرة” لمخدر الهيروين “بقصد الإتجــار ” ومبلغ مالى .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد في الميعاد .