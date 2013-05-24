بعد تظاهرهم أمام منزله.. "مرسي" يطلق وعودا لحملة الماجستير والدكتوراه بحل أزمتهم

المتظاهرون يهددون بتنظيم اعتصام مفتوح أمام منزل الرئيس مرسي

كتب : نادية الدكروري منذ 38 دقيقة

نظم حملة الماجستير والدكتوراه صباح اليوم، مسيرة إلى منزل الرئيس محمد مرسي في التجمع الخامس؛ للمطالبة بالتعيين في أجهزة الدولة، ووقف الرئيس مرسي مع المتظاهرين قبل مغادرته لأداء صلاة الجمعة.

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم حملة الماجستير والدكتوراة، إن الرئيس مرسي، وقف لدقائق مع المتظاهرين بعد أن استوقفته الهتافات ونزل من سيارته متوجها للمتظاهرين، ووعدهم بحل أزمتهم بعد العودة من إثيوبيا.

وهدد المتحدث باسم المتظاهرين، بتنظيم اعتصام مفتوح أمام منزل الرئيس مرسي، الأسبوع المقبل، حال مخالفة "مرسي" لوعده، بحل أزمة حاملي الماجستير والدكتوراة.

وجاءت وقفة حملة الماجستير والدكتوراة أمام منزل الرئيس مرسي؛ لتذكيره بوعوده بإنهاء أزمتهم خلال أسبوعين، ومضي أكثر من شهرين ولم يحرك أحد ساكنا في القضية.

يطالب المنظمون للوقفة بضرورة إعطاء الجهاز المركزي للتنظيم واﻹدارة مهام اﻹعلان عن 9 آلاف وظيفة لحملة الماجستير والدكتوراه، بدلا من تولي أجهزة الدولة المختلفة هذه المهمة، وتدخلها في وضع معايير تضمن تعيين العاملين بها بدلا من المستحقين.