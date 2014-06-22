شرف وطني عظيم.. وهنيئاً لخريجي الثانوية تلبيتهم نداء الوطن

تفاعل عدد كبير من المغردين في موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع وسم #شباب_الإمارات_يلبون_نداء_الخدمة_الوطنية، الذي أطلق عقب إعلان هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أمس قرارها بشأن الدفعة الأولى للخدمة الوطنية والتي خصصت لخريجي الثانوية العامة لهذا العام، وأكد عدد من المغردين من طلبة الثانوية العامة عن فخرهم أن يكونوا ضمن الدفعة الأولى للخدمة الوطنية، مؤكدين أنه شرف عظيم في خدمة الوطن الغالي، كما هنأ المغردون طلبة الثانوية العامة لاختيارهم في الدفعة الأولى معتبرينه شرفاً وطنياً عظيماً.

وجاءت التدوينات على الوسم مؤكدة الانتماء للوطن الغالي والولاء لقادته، حيث جاء منها:

ليلى السويدي: وطن يستحق فعلاً منا بذل العطاء وتلبية النداء، هنيئاً لخريجي الثانوية العامة لتلبيتهم نداء الوطن.

منى الشحي: خريجو هذه الدفعة لهم الفخر بكونهم أول المنتسبين .. الله يوفقهم إن شاء الله ..

راشد خليفة الدرمكي: والله لشرف عظيم خدمة هذا الوطن الغالي.

سلطان البلوشي: لي كل الفخر بأنني سوف أكون فرداً من أفراد الدفعة الأولى.

ميث: هالدار لو نعطيها من اليوم لين مية سنة ما نوفيها، الله يديم الأمن والأمان علينا.

د. عبدالله الكمالي: اللهم اجعلهم هداة مهتدين ووفقهم واجزهم خير الجزاء وبارك فيهم.

سيف: يا لهُ من فخر وشرف، هنيئاً للمنتسبين .. هنيئاً لهم هذا الشرف الوطني ..

محمد علي الحمادي: هنيئاً لخريجي الثانوية لنجاحهم وتخرجهم، ولتلبيتهم لنداء الوطن ..

أحمد الحمادي: شرف لكل شخص وعندما يكبر الشاب ويخبر أبناءه انه من الدفعة الأولى في خدمة الوطن سيفتخر الأبناء بأبيهم.

زايد بن عبيد الكعبي: ابشر يا بوسلطان في العسر واللين والله لتلقانا صناديد شجعاناً.

حنين عساف: كل البلاد أوطان، إلا الإمارات «قلب» يحتوي كل أبنائه.

علي محمد باصليب: نموت لتحيا دولة الإمارات العربية المتحدة.

المختص بومنصور: الخدمة الوطنية ستختصر بإذن الله سنين من التربية، حقا إن من نعم الله علينا أن تهتم بالشباب فردا فردا. أبناء الوطن، ستغير الخدمة الكثير من شخصياتكم وستكون من أهم وأجمل البرامج التي ستتلقونها في حياتكم.

بروفيسور عيناوي: لي الشرف والفخر بأن اكون من أول دفعات الخدمة الوطنية ... فكلنا خليفة.

سلطان: شرف لي اني اكون من الدفعة الأولى.

م. أحمد الظاهري: شرف، فخر ورد الجميل لوطن اعطى ولم يبخل.

كاميكازي: كلنا جنود للوطن.. والخدمة الوطنية أعظم شرف.

فاموس أرجنتينا: اقسم بالله شرف لأي مواطن، الوطن غال ومالنا وحلالنا فداه.

أحمد بن سويدان: مبروووك لخريجي الثانوية شرف الالتحاق بالدفعة الأولى للخدمة الوطنية.

سعيد بن هيف: يا بخت من كاان في الدفعة الأولى هذا مش نداء هذا وسااام يعلقه كل مواطن على صدره.

أحمد بن محمد: على هام السحب رفرف علمنا وأبشر بعزك صغير القوم لو جار الزمان يصير لك جندي

خليفة: نفديك بالأرواح يا وطن.

جمال الكثيري: ابني من ضمن الدفعة مبروك، أقول له وطــــــــن لا تحميـــه .. لا تستحـــــــق أن تعيــــش فيـــه.

أم شهد: مبروووك لخريجي الثانوية شرف الالتحاق بالدفعة الأولى للخدمة الوطنية، وقت الشدايد لها عيال زايد ... إمارات الخير سندها رجالها.

محمد الرئيسي: نفتخر بشبابنا ونتمنى لهم كل التوفيق فهذا الوطن أمانة وخدمته شرف لنا جميعاً.

شهد: شرف عظيم أن يقف الشخص لنداء الوطن ولرد الجميل لهذا الوطن.

ابنة زايد: لأنكم أنتم الأمل وصنّاع الغد نلتم شرف الخدمة الوطنية. اللهم احفظهم ووفقهم لخدمة دينهم ووطنهم.

سنون الكتبي: قد حان وقت رد الجميل لهذه البلاد الغالية دولة الإمارات العربية المتحدة أعجوبة العالم. جزيتم خيراً.

علي المندوس: اسود متلهفون في خدمة الوطن.