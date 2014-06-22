تطعيم 2.5 مليون طفل باكستاني ضد الشلل في أسبوعين

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بدعم القطاع الصحي وتعزيز برامجه الوقائية بجمهورية باكستان الإسلامية، وضمن مبادرة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم، أعلنت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان عن تحقيق إنجاز مهم واستثنائي بالنجاح في تطعيم 2.5 مليون طفل باكستاني خلال الأسبوع الثاني لحملة الإمارات للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وأوضحت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان أنه تم خلال الأسبوع الماضي تنفيذ حملات التطعيم بشكل مكثف في 21 منطقة بإقليمي خيبر بختونخوا والمناطق القبلية فتح، حيث أسفرت نتائج هذه الحملات عن إنجاز تطعيم 2.5 مليون طفل من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الخمس سنوات ضد شلل الأطفال في تلك المناطق.

وأشارت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان إلى أنه تم خلال الفترة من 7 إلى 19 يونيو الجاري تطعيم 1869906 أطفال في 9 مناطق بإقليم خيبر بختونخوا وتطعيم 655885 طفلاً في 12 منطقة بإقليم المناطق القبلية فتح، حيث بلغ إجمالي مجموع الذين تم تطعيمهم 2525719 طفلاً.

وقد نفذت الحملة بمشاركة نحو خمسة آلاف من فرق التطعيم الثابتة والمتنقلة وفرق التدقيق والمتابعة والإشراف وتم خلالها استخدام خيارين لإيصال اللقاحات وتطعيم الأطفال الأول من خلال فرق التطعيم الثابتة في المراكز الصحية والثاني من خلال فرق التطعيم المتنقلة التي خصصت لتغطية المناطق والقرى التي لا يستطيع سكانها الوصول إلى مراكز التطعيم الرئيسية.

تنسيق

وأوضحت إدارة المشروع الإماراتي أن التنفيذ الميداني لحملات التطعيم تم بتنسيق وتعاون مشترك بين إدارة المشروع الإماراتي وقيادة الجيش الباكستاني وبمشاركة أطباء وممثلين عن منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الباكستانية ووزارات الصحة في حكومات الأقاليم، حيث حرصت جميع الجهات المشاركة على تعزيز نجاح الحملة ودعم جهود فرق التطعيم والتأمين وتخطيط وتنظيم عمليات إعطاء اللقاحات للأطفال المستهدفين.

وأشار عبدالله خليفة الغفلي مدير المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، إلى أن النجاح الاستثنائي لحملة الإمارات للتطعيم في إيصال اللقاحات وتطعيم 2.5 مليون طفل باكستاني ضد مرض شلل الأطفال يمثل وسام تميز للجهود الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة على مستوى العالم تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ويبرهن على أن مبادرات الإمارات لمساعدة الشعوب الفقيرة التي تعيش ظروفاً إنسانية صعبة ورفع المعاناة عن كاهلها تسهم بصورة فعالة في بناء وتنمية المجتمعات وتحويل اتجاه المستقبل لها إلى الجانب الإيجابي بصورته المشرقة، كما أنها تعتبر إضافة جديدة في سجل المبادرات الإنسانية الدائمة والمتواصلة لقيادتنا الرشيدة لمساعدة أطفال العالم ووقايتهم من الأوبئة والأمراض وتأمين الرعاية الصحية لهم.

نجاح استثنائي

وأكد عبدالله الغفلي أهمية مبادرة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لاستئصال مرض شلل الأطفال التي تسهم حالياً في القضاء على هذا المرض في أصعب وأكبر المناطق الحاضنة له في العالم، ومؤشرات النجاح الاستثنائي التي بدأت منذ اليوم الأول لإطلاقها تدل على مدى تقدير ومحبة أبناء الشعب الباكستاني وثقتهم الكبيرة في ما تقدمة الأيادي البيضاء للقيادة الإماراتية الرشيدة لهم.

مشيراً إلى أن المناطق الجغرافية التي تشملها الحملة كانت تمثل معضلة كبرى لجميع الحملات المحلية والدولية التي حاولت استهدافها والعمل فيها سابقاً ولم تنجح، وكان القلق من زيادة عدد حالات المرض فيها وانتشاره منها إلى مناطق أخرى خارجها كبيراً.

حيث سجلت فيها نحو 95 بالمائة من عدد الإصابات بشلل الأطفال التي حدث بجمهورية باكستان الإسلامية خلال الأشهر الستة الماضية من عام 2014، وقد تميزت حملة الإمارات للتطعيم بالتخطيط الصحيح والتنفيذ الميداني المنظم والدقيق، ما أسهم بتعزيز نسبة النجاح وإقبال أهالي تلك المناطق على الاستجابة للحملة والمبادرة إلى تطعيم أطفالهم من خلالها، مؤكدين ثقتهم بأن دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة لا تقدم لهم إلا عطاء الخير ولا تسهم بجهد إنساني إلا بما فيه منفعتهم ومنفعة أبنائهم.

حملة إعلامية

وأوضح مدير المشروع الإماراتي أهمية الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة المشروع لتوعية السكان بخطورة وباء شلل الأطفال وتشجيعهم وحثهم على المبادرة بتطعيم أبنائهم ووقايتهم منه تحت شعار « الصحة للجميع .. مستقبل أفضل».

حيث أثمرت هذه الحملة عن اهتمام مجتمعي وأسري بحملة الإمارات للتطعيم وساعدت على تجاوب الأسر والأهالي مع فرق التطعيم واستقبالهم بصورة إيجابية، مثمنين ومشيدين بدور صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمساعدتهم وتقديم يد العون لهم في مختلف المجالات التنموية والإنسانية وحماية أطفالهم من الأوبئة والأمراض الخطرة التي تهدد صحتهم وسلامتهم وعافيتهم.

وأشاد مدير المشروع الإماراتي بالجهد والتعاون الذي قامت به عناصر الجيش الباكستاني والشرطة في تأمين وحماية فرق ومراكز التطعيم أثناء تنفيذ الحملة ومساعدتها في دعم جهود تنظيم ايصال اللقاحات للأطفال حتى منازلهم، كما أثنى على عناصر فرق التطعيم الميدانية التي قامت بإعطاء جرعات اللقاحات وتسجيل البيانات وإنجاز مهامها على أكمل وجه، وتقدم بالشكر الجزيل للأطباء المراقبين من منظمة الصحة العالية في الإشراف على تنفيذ الحملة ومتابعة نتائجها.

من جانبهم ثمن أهالي وسكان الأقاليم الباكستانية هذه المبادرة الإنسانية وقدموا الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على توفير الرعاية الصحية لأبنائهم ودعمهم ومساعدتهم للشعب الباكستاني في جميع المجالات، وأكدوا حرصهم على الاستفادة من هذه الحملة لتطعيم أطفالهم وبخاصة أنها جاءت كمساعدة من دولة عربية مسلمة وصديقه، منوهين بالجهود التنموية التي تشهدها جمهورية باكستان الإسلامية من خلال تنفيذ المشاريع الصحية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والمقدمة من قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت عائشة حسن مسؤولة الصحة النسائية في مدينة بيشاور، إن حملة الإمارات للتطعيم مؤثرة في المجتمع المحلي بسبب دعمها من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة وارتباطها بها ما جعل الإقبال عليها والتجاوب معها كبيراً جداً لم نشهده في أي حملات سابقة، كما أشادت بالدعم والمساعدات التي تقدمها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة للقطاع الصحي في جمهورية باكستان سواء ببناء وصيانة المستشفيات والعيادات أو من خلال حملات التوعية والتطعيم لأبنائهم.

حملة إنسانية

الجدير بالذكر أن حملة الإمارات للتطعيم هي حملة إنسانية تستهدف تطعيم 3 ملايين و643 ألف طفل باكستاني ضد مرض شلل الأطفال، حيث تشمل الحملة التغطية الجغرافية للحملة 24 منطقة منها 11 منطقة في إقليم خيبر بختونخوا و13 منطقة في إقليم فتح وستستهدف تنفيذ أكثر من 8 ملايين و500 ألف عملية تطعيم ضد فيروس شلل الأطفال، حيث سيتم تنفيذ 4 حملات تطعيم شهرياً في كل منطقة خلال فترة ثلاثة أشهر هي يونيو وأغسطس وسبتمبر من عام