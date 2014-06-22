شرطة دبي تلزم أباً برعاية طفله

نجحت ادارة حماية المرأة والطفل في الادارة العامة لحقوق الانسان في شرطة دبي من حل مشكلة طفل أهمله والده، بعد أن طلق أمه وتركه عند جدته ذات الامكانيات المالية المتواضعة وتفرغ هو لرعاية أطفاله من زوجته الثانية والانفاق عليهم، فيما تدنت صحة الطفل بسبب الاهمال.

وقال العميد الدكتور محمد المر مدير الادارة العامة لحقوق الانسان في شرطة دبي إنه تم استدعاء الأب وإبلاغه بأن الشرطة ستحرك قضية جنائية بحقه، لإهماله طفله ما لم يرتدع ويقوم برعايته والانفاق عليه بعدما حصل على حق حضانته من الأم التي سافرت إلى موطنها الاصلي تاركة طفلها، مشيرا الى ان الأب وقع على تعهد يلزمه برعاية ابنه والانفاق عليه وبالفعل تابعت الادارة ذلك حيث وافق الأب على رعاية الطفل مع زوجته الجديدة.

مشاكل أسرية

واضاف العميد المر أن الادارة نجحت في انقاذ أسرة من التفكك بعد ان وصلت الخلافات داخلها إلى أروقة مراكز الشرطة حينما اشتكت زوجة حماتها وأفادت بأنها تقوم بضربها وسبها، لافتا الى ان الادارة لعبت دور المصلح لتسوية الخلاف بين الزوجة والحماة الذي كاد ان يطيح بالاسرة، وقامت بزيارتهم إحدى الاخصائيات من الادارة وتمكنت من إنهاء الخلاف.

حالات وضحايا

وأشار المر إلى أن عدد الحالات التي بحثتها ادارة حماية المرأة والطفل التابعة لادارة حقوق الانسان بشرطة دبي ، منذ تأسيسها في العام 2012 وحتى نهاية مايو الماضي454 حالة توزعت بين 223 حالة دعم اجتماعي ومشكلات أسرية، و130متابعة لقضية عنف، وتقديم الرعاية اللاحقة ل 53 ضحية، و48 حالة استشارة قانونية.

ومن جانبه قال الرائد شاهين إسحاق إسماعيل المازمي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة، إن الادارة تمكنت من حل عدد من المشاكل الكبيرة ونوه الرائد شاهين إلى ان الإدارة عملت على حل العديد من الحالات التي وردت اليها، بينما يجري العمل على حالات اخرى لحلها حاليا، مبينا ان الادارة تمكنت من معالجة 174 حالة، فيما قدمت المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة ل53 حالة ،كما تابعت 127 قضية عنف،علاوة على تقديمها 38 استشارة اجتماعية وقانونية .