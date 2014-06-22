«طرق دبي» تنجز 93 % من مشروع الترام

أعلن مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، إنجاز 93 % من الأعمال الشاملة لمشروع ترام دبي، حيث بلغت نسبة الإنجاز في مرآب صيانة وتخزين عربات الترام أكثر من 92 % ويتوقع الانتهاء من كل الأعمال في المرآب في شهر أغسطس المقبل، فيما بلغت نسبة إنجاز المحطات قرابة 91%.

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية لموقع المشروع شملت المرآب والمحطات وجسور المشاة، رافقه فيها عبد الله يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات بالإنابة، وعدد من مديري الإدارات والمهندسين من مؤسسة القطارات والشركة المنفذة للمشروع، تفقد خلالها سير العمل في مختلف مواقع المشروع، وتحديداً الجسور والمحطات، ونسب الإنجاز في مختلف مكونات المشروع الذي يسير وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد.

حيث من المقرر إنجاز المشروع في نوفمبر المقبل. وتفقد الطاير مرآب الترام الذي يتألف من 11 مبنى صديقة للبيئة، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمرآب 25 قطاراً، ويضم مركزاً للتحكم بتشغيل أنظمة القطارات والتأكد من سلامة الأبواب والمكابح والمحركات في كل قطار على حدة، إضافة إلى سلامة مكيفات الهواء وبقية الأنظمة الإلكترونية الفرعية المتطورة، كما يضم ورش لتنفيذ أعمال الصيانة وورش خاصة لغسيل وتنظيف القطارات.

محطات

كما تفقد سير العمل في محطات الترام البالغ عددها 11 محطة موزعة على مناطق الأنشطة والكثافات السكانية على امتداد مسار الترام، واطلع على التشطيبات النهائية للمحطات، وعلى نظام تقنية البوابات الآلية لمنصة محطة الركاب والمتوافقة مع نظام فتح وغلق البوابات في القطا.

حيث يعد هذا النظام الأول في العالم، ويوفر أكبر قدر من عوامل الراحة والسلامة والأمان للركاب ويحافظ على نظام التكييف للبيئة الداخلية للمحطات والعربات من التأثيرات المناخية الخارجية، واطلع على سير العمل في جسور المشاة البالغ عددها أربعة جسور روعي في تصميمها أن تكون مغطاة ومكيفة إضافة إلى توفير مصاعد كهربائية وسلالم.

كما روعي في تنفيذها انسجام الطابع المعماري للجسور مع جمالية شكل عربات ومحطات ترام دبي، والتصميم العمراني للوحدات السكنية في المنطقة، إلى جانب مراعاة تحقيق مستوى عال من الراحة للمستخدمين عن طريق تركيب مصاعد كهربائية وتنفيذ طرق منحدرة تلبي متطلبات فئة ذوي الإعاقة وكبار السن.

طرق

اطلع مطر الطاير على سير العمل في أعمال الطرق المحيطة بمشروع الترام، ومعابر المشاة والسياج الفاصل بين الترام والمشاة على طول المسار، ووجه الطاير بتسريع وتيرة العمل لإنجاز المشروع في الوقت المحدد له، كما وجه بإيلاء جانب السلامة المرورية وتحديداً إدارة التداخل بين الحركة المرورية للمركبات وحركة الترام اهتماماً كبيراً لتوفير عنصر الأمان لجميع مستخدمي لطريق سواء كان من المشاة أو حركة الترام والمركبات.