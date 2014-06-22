الكاتب سليمان شفيق: الأقباط تعرضوا لـ«عقاب جماعى» فى عهد الإخوان

استضاف صالون المصريين الأحرارالثقافي بالإسكندرية، اليوم السبت، سليمان شفيق الكاتب الصحفي والخبير بشئون الأقليات ، والذى تحدث عما تعرض له الأقباط المصريين من عمليات تمييز ضدهم علي مدار 40 عاما، مقدما احصائيات عن الحوادث الطائفية من قتل وحرق ونهب للأقباط وممتلكاتهم.

وتحدث شفيق خلال الندوة عن مصر وما حدث بها من تغير اجتماعي من خلال الستة ثورات التي قامت بها وتأثير الأقباط عليها والتاثر بها ودورهم في تلك الثورات ، مشيراً إلى أن عهد الرئيس السادات شهد مشاركة واضحة لتنظيم الإخوان، بعد أن خرجت قياداته من السجون، بينما تم تهميش الأقباط المصريين في عهد نظام مبارك.

وقال شفيق، “لا يوجد معني للطائفية بمصر وأنها كلمة دخيلة علي المجتمع المصري نتيجة الصراعات الاجتماعية المختلفة”، كما تحدث عن تطلعات الأقباط للمرحلة القادمة للمشاركة في بناء هذا الوطن.

وقال مؤمن سلام منسق الصالون، أن هذه الندوة تأتي في اطار التعريف بكل مكونات المجتمع المصري وأماله واحلامه وتطلعاته نحو دولة ديموقراطية حديثة تقوم علي مبدأ المواطنة .