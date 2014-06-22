إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس بمدينة مرسى مطروح

وقع مساء اليوم السبت حادث انقلاب اتوبيس بمدينة مرسى مطروح عند الكيلو 10 على طريق “مطروح – إسكندرية”، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص معظمهم مصابين بكسور في العظام وتم نقلهم إلى مستشفى مطروح العام للعلاج.

حيث استقبل مستشفى مطروح العام 6 مصابين وهم “هويدا رمضان قطب 36 سنة من القاهرة تعاني اشتباه كسر بالفقرات القطنية واشتباه كسر بالأنف وعوض خليل عبد العزيز 38 سنة من البحيرة يعانى اشتباه خلع بالكتف الأيمن ومحمود محمد سالم 39 سنة من القاهرة يعاني اشتباه كسر باليد ومنار حمدي محمود 20 سنة من الأسكندرية تعاني اشتباه كسر بالذراع والكتف الايسر والساق اليمنى ومصطفى محمود ابراهيم 15 سنة من الأسكندرية يعاني اشتباه كسر بالضلوع وجرح بفروة الرأس ونبيل محمد عبد الصبور 18 سنة من الأسكندرية يعاني من كدمات بالجسم واشتباه كسر بأضلع الصدر.