بالصور .. تأسيس أول رابطة للصحفيين والعاملين بالمواقع الإليكترونية بالإسماعيلية

أعلن مجموعة من الصحفيين والعاملين بالمواقع الإليكترونية بالإسماعيلية قبل قليل تأسيس أول كيان صحفي واعلامي موحد يحمل أسم اتحاد مراسلي الصحف والعاملين بالمواقع الاليكترونية يضم العشرات من الصحفيين والصحفيين الإليكترونيين بالمحافظة.

وقال صبري غانم مدير مكتب اليوم السابع والمنسق العام للاتحاد إنه تقرر اتخاذ اجراءات قانونية لإشهار الاتحاد وتخصيص مقر له.

ووصف الحقوقي والاعلامي علاء سليم أحد المؤسسين الاتحاد بأنه اكبر تجمع للصحفيين يقدم خدمات اجتماعية وصحية ويدعم الصحفيين والعامليين بالمواقع الإليكترونية.

وشدد هاني عبد الرحمن مدير مكتب المصري اليوم بالإسماعيلية على ضرورة استقلال الكيان الجديد وترسيخه للمهنية داعيًا إلى ميثاق للشرف الصحفي به.

وأشاد ابراهيم عبد الرحمن سكرتير تحرير جريدة القناة الاقليمية بتأسيس الاتحاد مؤكدًا أنه حلم للصحفيين بالمحافظة عجزوا عن تحقيقه عبر نصف قرن، مطالبًا بلجنة لوضع معايير للآداء الصحفي وضبطه من خلال الرابطة والاتحاد.

وأكد الصحفي هشام زكريا رئيس تحرير موقع “يا بلادي” ضرورة التواصل بين الاتحاد وكافة مؤسسات المحافظة للتعاون بما يخدم المواطن.

وطالب محمد مصباح الصحفي بجريدة التحرير بفتح خطوط ساخنة للاتحاد مع الكيانات الشعبية والسياسية لحل أي مشكلة للمواطنيين.

وشارك بالمؤتمر محمد الرائد رئيس تحرير جريدة الخط الساخن ومحسن قرقر الصحفي مسئول اعلام مستشفيات جامعة القناة وسامي عامر رئيس تحرير موقع قنال نيوز ووليد السوداني رئيس تحرير موقع اسماعيلية مول و اسماء خليل الصحفية بجريدة المصريون واخبار الشرطة ونورهان الصياد مدير تحرير موقع الوطن صحافة بلا حدود.

وأعلن الصحفي سيد ابراهيم مدير مكتب الأهرام ومجدي الجندي مدير مكتب المساء وجمال حراجي الصحفي باليوم السابع انضمامهم للاتحاد.