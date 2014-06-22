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انتهت - #في_البرازيل.. ألمانيا 2-2 غانا

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انتهت - #في_البرازيل.. ألمانيا 2-2 غانا انتهت - #في_البرازيل.. ألمانيا 2-2 غانا

تعادل منتخب ألمانيا مع غانا 2-2 في الجولة الثانية من سباق المجموعة السابعة بكأس العالم 2014.

شاهد هدف كلوزه التاريخي

من أول لمسة، سجل ميروسلاف كلوزه هدف التعادل لألمانيا في الدقيقة الـ70 ، ليعادل رقم الظاهرة رونالدو الهداف التاريخي لكأس العالم بـ15 هدفا.

شاهد هدف جيان

فاجئ جيان أسامواه الألمان بهدف التقدم الغاني في الدقيقة 63.

شاهد تعادل غانا

تعادل أندريا أيو سريعا لغانا في الدقيقة 54، من رأسية قابل بها عرضية من الجانب الأيمن.

شاهد هدف جوتزه

خطف ماريو جوتزه هدف التقدم الألماني في الدقيقة 50.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

لايزال الحذر حاضرا بين الطرفين حتى الآن، مع وصول المباراة للدقيفة 23.

جيان يهدر هدفا لغانا في الدقيقة السابعة بعد عرضية من الجانب الأيمن، سدد خارج المرمى تماما.

تمريرات متبادلة بين لاعبي ألمانيا في وسط الملعب حتى الدقيقة السادسة.

منتخب غانا لديه ميزة، وهي أن ألمانيا في السنوات الماضية لأن فريقها يعاني دوما في المباراة الثانية.

لكن لا يمكن لمنتخب غانا أن يهدأ، أو يصبح مطمئنا، بالنظر إلى فوز ألمانيا على البرتغال بأربعة أهداف كاملة.

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