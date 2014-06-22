انتهت - #في_البرازيل.. ألمانيا 2-2 غانا

تعادل منتخب ألمانيا مع غانا 2-2 في الجولة الثانية من سباق المجموعة السابعة بكأس العالم 2014.
من أول لمسة، سجل ميروسلاف كلوزه هدف التعادل لألمانيا في الدقيقة الـ70 ، ليعادل رقم الظاهرة رونالدو الهداف التاريخي لكأس العالم بـ15 هدفا.
فاجئ جيان أسامواه الألمان بهدف التقدم الغاني في الدقيقة 63.
تعادل أندريا أيو سريعا لغانا في الدقيقة 54، من رأسية قابل بها عرضية من الجانب الأيمن.
خطف ماريو جوتزه هدف التقدم الألماني في الدقيقة 50.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.
لايزال الحذر حاضرا بين الطرفين حتى الآن، مع وصول المباراة للدقيفة 23.
جيان يهدر هدفا لغانا في الدقيقة السابعة بعد عرضية من الجانب الأيمن، سدد خارج المرمى تماما.
تمريرات متبادلة بين لاعبي ألمانيا في وسط الملعب حتى الدقيقة السادسة.
منتخب غانا لديه ميزة، وهي أن ألمانيا في السنوات الماضية لأن فريقها يعاني دوما في المباراة الثانية.
لكن لا يمكن لمنتخب غانا أن يهدأ، أو يصبح مطمئنا، بالنظر إلى فوز ألمانيا على البرتغال بأربعة أهداف كاملة.