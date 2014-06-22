غانا تفقد مونتاري أمام البرتغال

فقد منتخب غانا خدمات نجم وسط الفريق سولي مونتاري في مباراة النجوم السوداء الحاسمة أمام البرتغال في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2014.

المباراة بين غانا وألمانيا كانت على وشك النهاية، حين ارتكب مونتاري خطأ ساذجا.

هذا الخطأ تمت معاقبة مونتاري عليه ببطاقة صفراء من حكم المباراة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2.

البطاقة الصفراء الثانية لمونتاري في المونديال، وبالتالي يغيب عن لقاء البرتغال.

منتخب غانا تمتلك نقطة من مباراتين، أمريكا تسبقها بثلاث نقاط، وألمانيا في الصدارة بأربع نقاط.

ويوم الأحد يلتقي منتخب البرتغال مع أمريكا، ويأمل رفاق كريستيانو رونالدو في قنص 3 نقاط أولى بالمونديال.