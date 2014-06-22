أخبار عاجلة

موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
لحظات إغلاق مطعم البرنس بإمبابة "مطعم البرنس" -
ميركل: انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخلف أضرارًا -
وزير الصناعة: مساندة أمريكا لمصر غير مشروطة.. فتحنا صفحة جديدة -
وزير المالية: شعرنا بدعم غير مسبوق من أمريكا -
سحر نصر: طالبنا الجانب الأمريكي بضخ استثمارات في منطقة قناة السويس -
فيديو| أديب عن قمة السيسي وترامب: «بينهما كيميا.. وكسرنا عزلة 8 سنين» -
صجيفة مكسيكية: زيارة السيسي إلى واشنطن تزيل توترات الماضي -
برلماني: «حادث روسيا» دليل على أن الإرهاب يتمدد -
برلماني: السيسي وترامب متفاهمان على محاربة الإرهاب ودحره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

غانا تفقد مونتاري أمام البرتغال

Google+ Print
غانا تفقد مونتاري أمام البرتغال غانا تفقد مونتاري أمام البرتغال

فقد منتخب غانا خدمات نجم وسط الفريق سولي مونتاري في مباراة النجوم السوداء الحاسمة أمام البرتغال في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2014.

المباراة بين غانا وألمانيا كانت على وشك النهاية، حين ارتكب مونتاري خطأ ساذجا.

هذا الخطأ تمت معاقبة مونتاري عليه ببطاقة صفراء من حكم المباراة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2.

البطاقة الصفراء الثانية لمونتاري في المونديال، وبالتالي يغيب عن لقاء البرتغال.

منتخب غانا تمتلك نقطة من مباراتين، أمريكا تسبقها بثلاث نقاط، وألمانيا في الصدارة بأربع نقاط.

ويوم الأحد يلتقي منتخب البرتغال مع أمريكا، ويأمل رفاق كريستيانو رونالدو في قنص 3 نقاط أولى بالمونديال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع