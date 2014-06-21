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سرقة مليون وثلاثمائة ألف جنيه من شخص أثناء استقلاله “توك توك” بسوهاج‎

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سرقة مليون وثلاثمائة ألف جنيه من شخص أثناء استقلاله “توك توك” بسوهاج‎ سرقة مليون وثلاثمائة ألف جنيه من شخص أثناء استقلاله “توك توك” بسوهاج‎

اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج

تلقى اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة البلينا من المدعو “ناصر . و . ح . ي” 45 عام حاصل على دبلوم صنايع ويقيم مدينة البلينا، يفيد بأنه أثناء استقلاله مركبة توك توك بمدينة البلينا استوقفه مجهولين يستقلون سيارة ملاكي زيتي اللون لا يعلم رقمها وقاموا بالاستيلاء علي مبلغ 1385855 جنية مصري قيمة بيع كمية من المشغولات الذهبيه ملك “ميشيل . ف . ش . ع” تحت تهديد السلاح ولاذوا بالفرار.

وبسؤال ميشيل 50 عام تاجر مصوغات ذهبية يقيم بالبلينا، اتهم المبلغ المذكور باختلاق الواقعة والاستيلاء على المبلغ لنفسه لعدم معرفة أحد بحجم المبلغ التي كانت بحوزته وتكثف وحدة مباحث البلينا تحرياتها في تلك الواقعة لمعرفة ظروفها وملابساتها للوصول إلى الحقيقة.

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