الكرة تزيل الحواجز في البرازيل 2014.. كأس العالم للصم والمكفوفين

من أجل الرفع من سوية تجربة حضور كأس العالم بالنسبة لأولئك من ذوي الإعاقة البصرية الجزئية والمكفوفين، يوفر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” واللجنة المنظمة المحلية خدمة تعليق صوتية على المباريات في أربعة من ملاعب كأس العالم.

وسيكون التعليق مشابهًا لذلك الخاص بالتعليق الإذاعي، مع تركيز خاص على الجو السائد في الملاعب، وسيقدم المعلقون الذين حصلوا على تدريب خاص معلومات إضافية حول التفاصيل البصرية الهامة الموجودة داخل الملعب، بحيث يحاولون استخدام الكلمات لنقل تفاصيل لغة الجسد وتعابير الوجه لأبرز اللاعبين داخل المستطيل الأخضر بالكلمات، بالإضافة لتحرك الفريق ووصف قمصان الفريقين والألوان الظاهرة في الملعب، وأي عنصر حاضر آخر من أجل نقل كامل للأجواء السائدة في البرازيل 2014.

وتتوافر خدمة التعليق الوصفي الصوتي لكافة حاملي التذاكر، ولكن بالأخصّ للمكفوفين وذوي الإعاقة البصرية الذين يحضرون مباريات كأس العالم في ملاعب، “بيلو هوريزونتي” “على تردد الموجة القصيرة 103.3″، و”برازيليا” “الموجة القصيرة 98.3″، و”ريو دي جانيرو” “الموجة القصيرة 88.9″، و”ساو باولو” “الموجة القصيرة 88.7″، وسيكون التعليق، المجاني لكافة المستخدمين، باللغة البرتغالية.

وسيكون على الجماهير أن تجلب معها سماعات الأذنين الخاصة بها، بالإضافة إلى جهاز راديو أو هاتف ذكي يستقبل البث الإذاعي على الموجات القصيرة، ومن ثم توليف أجهزتهم على الترددات المذكورة قبل عشر دقائق من انطلاق المباريات.

ويتعين على الجماهير التأكد من أن الأجهزة التي يجلبونها معهم تتوافق مع أنظمة وقوانين الملعب، وبالأخص الفقرة رقم 4 الخاصة بالأجهزة الممنوع إدخالها.

يُذكر أن ما نسبته 1% على الأقل من تذاكر كأس العالم البرازيل كانت متوافرة للجماهير من ذوي الإحتياجات الخاصة الذين كان لديهم خيار الحصول على تذكرة مجانية لشخص مرافق يساعدهم ويتواجد معهم طوال المباراة.

ومن أجل جعل متعة العرس الكروي متاحة للجميع، تم تحوير جميع ملاعب البطولة بحيث يمكن استخدامها من قبل الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وأولئك من ذوي القدرة المحدودة على التحرك.

ويشمل ذلك إمكانية الوصول إلى مقاعد خاصة بهم، وكذلك الأمر بالنسبة لدورات المياه والممرات، مع تخصيص مداخل لهم في الملاعب، بالإضافة إلى خدمة كراسي متحركة يوفّرها مسؤولو خدمات الزوار في اللجنة المنظمة المحلية.

وتشمل تجربة الجماهير أيضًا ميزات خاصة بالمكفوفين والصم خارج الملاعب، عبر خدمات خاصة بهم على موقع، فكافة الأخبار المنشورة على موقع FIFA الرسمي وكأس العالم سيكون متاحًا الاستماع إليها عبر الضغط على الإشارة الموجودة في الزاوية اليسرى العليا للمادة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم بث التقارير المصورة للمباريات الأربع والستين بلغة الإشارة الدولية على موقع FIFA.com، وهو ما يمكّن ذوي الإعاقة السمعية والصمّ في أنحاء العالم بالحصول على نفس القدر من المعلومات كأي شخص آخر.

تعتبر لغة الإشارة الدولية بمثابة لغة وسيطة دولية تستخدم في الاجتماعات العالمية مثل كونجرس الإتحاد العالمي للصم وفعاليات أخرى مثل الألعاب الأوليمبية للصم. ويمثل الإتحاد العالمي للصم حوالي 70 مليون شخص أصم في أرجاء المعمورة، وهو ما يجعل لغة الصم متوفرة لمن يحتاج إليها، وبالأخص في مجالي التعليم والإعلام.

وعن هذا الأمر، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف سيب بلاتر “كرة القدم هي رياضة عالمية ويجب أن تكون متوافرة للجميع. يسعدنا لذلك أن نوفر هذه الخدمات للجماهير من ذوي الإحتياجات الخاصة.”