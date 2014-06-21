محافظ المنوفية يطلب 2 مليون من أموال “معهد الكبد” لرصف الطرق

كشف مصدر مطلع عن كواليس طلب الدكتور أحمد شيرين فوزي محافظ المنوفية مبلغ 2 مليون من أموال تبرعات معهد الكبد القومي التي تقوم بجمعها جمعية النهوض بالمنوفية لإنفاقها على خدمات المحافظة ومنها تجميل المدينة وإستكمال رصف الطرق.

وأكد المصدر – رفض ذكر إسمه- أن محافظ المنوفية اجتمع مع المستشار أشرف هلال محافظ المنوفية الأسبق ورئيس مجلس إدارة جمعية النهوض بالمنوفية بحضور اللواء سعد أبو حمد مدير أمن المنوفية وشوقي سعد المستشار المالي للمحافظ، وطلب خلال اجتماعهم من “اشرف هلال” مبلغ 2 مليون جنيه من الجمعية لتوجيهها لخدمات المحافظة ورد عليه هلال “على جثتى مليم واحد يخرج من الجمعية إلا لمعهد الكبد” ورفض طلبه.

وأكد المحافظ وقتها أن أموال جمعية النهوض بالمنوفية لخدمات المحافظة فرد عليه هلال “المبالغ تم التبرع بها لمعهد الكبد وليس لأى أغراض أخرى”.

وأكد المصدر أن محافظ المنوفية طلب أن يتولى مستشاره المالي “شوقى سعد” رئاسة مجلس إدارة جمعية النهوض بالمنوفية، وبالفعل تقدم المستشار أشرف هلال باستقالته من رئاسة الجمعية في جلستها المنعقدة مؤخرًا إلا أن مجلس الإدارة بالإجماع رفض استقالة أشرف هلال وطالبه باستكمال مشوار الجمعية حتى استكمال بناء معهد الكبد القومى.

ومن جانبه أكد اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية أنه بالفعل حضر واقعة طلب محافظ المنوفية مبالغ من جمعية النهوض بالمنوفية لتصوره أن أموال التبرعات لخدمات المحافظة وليست مقصرة فقط لبناء معهد الكبد القومي ورفض المستشار أشرف هلال طلب المحافظ.