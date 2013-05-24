حزب "الدستور" ينظم قافلة طبية بمنطقة بحري بالإسكندرية

أمين لجنة تنمية المجتمع: فاعليات الحزب غير مرتبطة بموسم انتخابي

كتب : رحاب عبدالله منذ 9 دقائق

ينظم حزب الدستور، قافلة طبية بمنطقة بحري بالإسكندرية، لتقديم الكشف والمساعدات الطبية بالمجان لأهالي المنطقة، وذلك في تمام الثانية من عصر اليوم.

وقال محمد عبدالجليل، أمين لجنة تنمية المجتمع بالحزب في الإسكندرية، إن هذه القافلة ضمن سلسلة من القوافل التي سينظمها الحزب بالإسكندرية، في إطار خطة خدمة المجتمع والتفاعل مع المواطنين في الشارع، مشيرا إلى أنه سبق للحزب وأن نظم قافلة مماثلة من قبل بشارع الحجازي بالجمرك.

وأضاف عبدالجليل، أن القافلة تقدم خدمة الكشف المجاني من قبل أطباء الحزب للمواطنين، من خلال 6 تخصصات هي الباطنة والقلب والأسنان والجلدية والصدر وأنف وأذن وحنجرة، وهي ضمن البرنامج الانتخابي للجنة تنمية المجتمع والتي فازت في الانتخابات الأخيرة للحزب بالإسكندرية.

وأوضح أمين لجنة تنمية المجتمع بالحزب، أن اللجنة تهدف إلى تنظيم فاعليات أخرى في المراحل المقبلة للمواطنين بجانب القوافل، هي أنشطة رياضية وخدمات إعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة ومشروع لمحو أمية، بالإضافة إلى النزول للشارع والاستماع لشكاوى ومطالب المواطنين من صرف صحي ونظافة، ووضع خطط للقضاء على هذه المشكلات، لافتا الى أن فاعليات الحزب مستمرة ولا علاقة لها بتوقيت انتخابات أو موعد استفتاء، وإنما هي موجودة دائما وغير مرتبطة بموسم محدد، على حد قوله.