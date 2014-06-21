مباشر - #في_البرازيل.. ألمانيا 1-0 غانا.. جوتزه يخطف الأول

يتحدى المنتخب الغاني، منافسه الألماني في الجولة الثانية من سباق المجموعة السابعة بكأس العالم 2014.

خطف ماريو جوتزه هدف التقدم الألماني في الدقيقة 50.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

لايزال الحذر حاضرا بين الطرفين حتى الآن، مع وصول المباراة للدقيفة 23.

جيان يهدر هدفا لغانا في الدقيقة السابعة بعد عرضية من الجانب الأيمن، سدد خارج المرمى تماما.

تمريرات متبادلة بين لاعبي ألمانيا في وسط الملعب حتى الدقيقة السادسة.

منتخب غانا لديه ميزة، وهي أن ألمانيا في السنوات الماضية لأن فريقها يعاني دوما في المباراة الثانية.

لكن لا يمكن لمنتخب غانا أن يهدأ، أو يصبح مطمئنا، بالنظر إلى فوز ألمانيا على البرتغال بأربعة أهداف كاملة.