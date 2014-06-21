ماسكيرانو يخوض مباراته المائة مع الأرجنتين

بات خافيير ماسكيرانو رابع لاعب أرجنتيني يخوض 100 مباراة دولية، وذلك بعد مشاركته في مباراة منتخبه ضد إيران في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لمونديال 2014 السبت في بيلوهوريزونتي.

وتعود أول مباراة دولية لماسكيرانو الى يوليو عام 2003 ضد الأوروجواي بإشراف المدرب مارسيلو بييلسا أنذاك قبل أن يخوض أول مباراة رسمية في صفوف ناديه ريفر بليت.

ويعتبر مدافع برشلونة الإسباني البالغ من العمر 30 عامًا والمولود في سان لورينزو، لاعبًا أساسيًا في صفوف “البيسيليستي” منذ تلك اللحظة وحل وصيفًا معه في كأس أمريكا الجنوبية “كوبا أميركا” عام 1994 قبل أن يحرز ذهبية دورة الألعاب الأولمبية في أثينا عام 2004.

وخاض ماسكيرانو مباريات منتخب بلاده الخمس في كأس العالم عام 2006 في ألمانيا، وبعد ان توج بالذهبية الأوليمبية مرة جديدة في بكين عام 2008، كان عنصرًا أساسيًا في تشكيلة الأرجنتين في كأس العالم 2010 .

وسبق لثلاثة لاعبين أرجنتيين أن خاضوا أكثر من 100 مباراة دولية وهم خافيير زانيتي “145″، روبرتو ايالا “115″ ودييجو سيميوني “106″، لكن ماسكيرانو قد يشارك في كأس العالم المقبلة ايضا في روسيا خصوصا بانه لا يزال في الثلاثين من عمره.

وكالات