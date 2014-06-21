300 عسكري ليبي ينضمون للجيش النظامى عقب تلقي التدريب في إيطاليا

قال الناطق باسم الجيش الليبي، العقيد على الشيخى، اليوم السبت، إن 300 عسكري جديد أنهوا تدريبات استمرت ستة أشهر في كلية عسكرية بإيطاليا، في إطار دمج المقاتلين الثوار في وحدات الجيش النظامي.

وكانت رئاسة الجيش الليبي، أعلنت عن خطة لتدريب آلاف المسلحين الليبيين ضمن مساع دمجهم في قوات الجيش النظامي، وذلك في خمس دول، وهي: الأردن وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا.

وأضاف “الشيخي”، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن “الجنود الجدد سيتم دمجهم في كتيبة المشاة العاشرة في (العاصمة) طرابلس (غرب)، وتم تجهيز احتفال لاستقبالهم بالمطار العسكري في طرابلس غدا الأحد، بحضور رئيس الوزراء المؤقت (عبد الله الثني)”.

وفي الأسبوع الماضي، غادر 400 من “المقاتلين الثوار” إلى بريطانيا للتدريب ستة أشهر، بحسب المتحدث العسكري الذي أضاف أنه من المتوقع أن تغادر دفعات (لم يذكر عددها) بعد شهر رمضان إلى تركيا وإيطاليا والولايات المتحدة.

ومضى “الشيخلي” قائًلا إنه “من المستهدف تدريب أكثر من خمسة آلاف عسكري وضابط في الخارج بين عامي 2014 و2015 وقد تخرج منهم ستمائة عسكري فقط، ويواصل البقية تدريباتهم في ثكنات عسكرية بالدول التي وقعنا معها اتفاقيات تدريب”.

وتعاني ليبيا من اضطرابات أمنية واسعة جراء انتشار السلاح وتناحر المليشيات منذ أن أطاحت ثورة 17 فبراير2011 الشعبية بنظام العقيد الراحل، معمر القذافي.

ومنذ منتصف الشهر الماضي، تشن قوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، عملية عسكرية باسم “عمية الكرامة” ضد مسلحين تقول إنهم “إرهابيون مرتبطون برئاسة الأركان الليبية، في مدينة بنغازي (شرق)”، بينما يعتبر مسؤولون حكوميون تلك العملية “انقلابا عسكريا”.