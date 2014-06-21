أخبار عاجلة

موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
لحظات إغلاق مطعم البرنس بإمبابة "مطعم البرنس" -
ميركل: انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخلف أضرارًا -
وزير الصناعة: مساندة أمريكا لمصر غير مشروطة.. فتحنا صفحة جديدة -
وزير المالية: شعرنا بدعم غير مسبوق من أمريكا -
سحر نصر: طالبنا الجانب الأمريكي بضخ استثمارات في منطقة قناة السويس -
فيديو| أديب عن قمة السيسي وترامب: «بينهما كيميا.. وكسرنا عزلة 8 سنين» -
صجيفة مكسيكية: زيارة السيسي إلى واشنطن تزيل توترات الماضي -
برلماني: «حادث روسيا» دليل على أن الإرهاب يتمدد -
برلماني: السيسي وترامب متفاهمان على محاربة الإرهاب ودحره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

أحمد على: المحلة منافس قوي.. وسعيد بعودتى للتهديف

Google+ Print
أحمد على: المحلة منافس قوي.. وسعيد بعودتى للتهديف أحمد على: المحلة منافس قوي.. وسعيد بعودتى للتهديف

أحمد على

 

أكد أحمد على، مهاجم الزمالك، أنه يسعى للمشاركة بشكل أساسي في المباراة المقبلة أمام الأهلي، موضحاً أن الفوز على “المحلة” في لقاء اليوم يعطي دفعة معنوية للفريق قبل مباراة السبت.

وعبر علي فى تصريحات بعد المباراة، عن سعادته باستعادة نغمة التهديف من جديد في مباراة غزل المحلة ، موضحاً أن الهدف الذي سجله أعاد له الثقة قبل مباراة القمة أمام النادي الأهلي والمقرر لها “السبت” المقبل في الجولة الأولى لمباريات الدورة الرباعية النهائية لتحديد بطل الدوري.

وشدد مهاجم الزمالك على أن “المحلة” كان منافساً قوياً للزمالك في المباراة، وأن فريقه أهدر العديد من الفرص التي كانت كفيلة بحسم اللقاء مبكراً.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا