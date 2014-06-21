أحمد على: المحلة منافس قوي.. وسعيد بعودتى للتهديف

أكد أحمد على، مهاجم الزمالك، أنه يسعى للمشاركة بشكل أساسي في المباراة المقبلة أمام الأهلي، موضحاً أن الفوز على “المحلة” في لقاء اليوم يعطي دفعة معنوية للفريق قبل مباراة السبت.

وعبر علي فى تصريحات بعد المباراة، عن سعادته باستعادة نغمة التهديف من جديد في مباراة غزل المحلة ، موضحاً أن الهدف الذي سجله أعاد له الثقة قبل مباراة القمة أمام النادي الأهلي والمقرر لها “السبت” المقبل في الجولة الأولى لمباريات الدورة الرباعية النهائية لتحديد بطل الدوري.

وشدد مهاجم الزمالك على أن “المحلة” كان منافساً قوياً للزمالك في المباراة، وأن فريقه أهدر العديد من الفرص التي كانت كفيلة بحسم اللقاء مبكراً.