الأهلى : نرفض إلغاء الهبوط بالدورى.. ومستعدون لمواجهة المصرى خارج بورسعيد

أكد المهندس محمود طاهر رئيس الأهلى، أن إدارة النادى وافقت على حضور الاجتماع القادم للجنة الأندية بشرط وضع جدول أعمال محدد للاجتماع قبل فترة من انعقاده وفقا للائحة النظام الأساسى للجنة.

وقال طاهر، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر النادى بالجزيرة عقب الجلسة التى عقدت بين مجلس الأهلى ووفد من لجنة الأندية إن إنشاء رابطة للأندية المحترفة أصبح ضرورة ملحة خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس الأهلى إلى انه تقبل اعتذار اللجنة عن الاساءات التى صدرت فى حق القلعة الحمراء ومجلس إدارتها حفاظا على المصلحة العامة للرياضة المصرية.

وخلال المؤتمر طلب رئيس الأهلى من مسئولى وزراة الداخلية التحقيق فى صفقة انتقال خالد قمر ومعروف يوسف وأحمد دويدار ثلاثى فريق اتحاد الشرطة إلى صفوف الزمالك بعد قيام اللاعبين الثلاثة بالتوقيع على عقود مبدئية أبدوا فيها رغبتهم فى اللعب بالفانلة الحمراء.

وفى رد على موقف الأهلى من اللعب مع المصرى فقد أكد طاهر أن القلعة الحمراء على استعداد للعب أمام المصرى فى أى ملعب يبعد 200 كيلو مترا عن بورسعيد فى إشارة للقوانين الدولية للعبة، كما أشار إلى تمسك النادى لموقفه الرافض لإلغاء الهبوط هذا الموسم.