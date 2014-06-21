أخبار عاجلة

موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
لحظات إغلاق مطعم البرنس بإمبابة "مطعم البرنس" -
ميركل: انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخلف أضرارًا -
وزير الصناعة: مساندة أمريكا لمصر غير مشروطة.. فتحنا صفحة جديدة -
وزير المالية: شعرنا بدعم غير مسبوق من أمريكا -
سحر نصر: طالبنا الجانب الأمريكي بضخ استثمارات في منطقة قناة السويس -
فيديو| أديب عن قمة السيسي وترامب: «بينهما كيميا.. وكسرنا عزلة 8 سنين» -
صجيفة مكسيكية: زيارة السيسي إلى واشنطن تزيل توترات الماضي -
برلماني: «حادث روسيا» دليل على أن الإرهاب يتمدد -
برلماني: السيسي وترامب متفاهمان على محاربة الإرهاب ودحره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بريطانيا: أحكام الإعدام الصادرة بحق 183 تسئ لسمعة القضاء المصري

Google+ Print
بريطانيا: أحكام الإعدام الصادرة بحق 183 تسئ لسمعة القضاء المصري بريطانيا: أحكام الإعدام الصادرة بحق 183 تسئ لسمعة القضاء المصري

 

وليم هيج وزير الخارجية البريطاني

أعرب وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، مساء اليوم السبت ، عن قلقله إزاء تأييد حكم بإعدام 183 من جماعة الإخو ان .

وقال هيج” في بيان للخارجية البريطانية مساء اليوم السبت ” أشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن محكمة مصرية أيدت أحكام قضائية بإعدام 183 شخصا وأن المملكة المتحدة تعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف باعتبارها مسألة مبدأ.”

وأضاف “ان هذه الأحكام تضر بسمعة النظام القضائي في وتقوض الثقة الدولية في آفاق الاستقرار السياسي في مصر.”

ودعا الوزير الى مراجعة هذه الأحكام “وضمان حماية الحقوق الانسانية والقانونية في هذه القضية.”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام

طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام

وزير الصناعة: مساندة أمريكا لمصر غير مشروطة.. فتحنا صفحة جديدة

وزير الصناعة: مساندة أمريكا لمصر غير مشروطة.. فتحنا صفحة جديدة

رئيس «إسكان البرلمان»: «حادث روسيا» يؤكد أن الإرهاب ليس حكرًا على مصر

رئيس «إسكان البرلمان»: «حادث روسيا» يؤكد أن الإرهاب ليس حكرًا على مصر

تغطية خاصة - عادل العدوي : التعاون الإستخباراتي من أهم العناصر في العلاقة المصرية الأمريكية

تغطية خاصة - عادل العدوي : التعاون الإستخباراتي من أهم العناصر في العلاقة المصرية الأمريكية