بريطانيا: أحكام الإعدام الصادرة بحق 183 تسئ لسمعة القضاء المصري

أعرب وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، مساء اليوم السبت ، عن قلقله إزاء تأييد حكم بإعدام 183 من جماعة الإخو ان .

وقال هيج” في بيان للخارجية البريطانية مساء اليوم السبت ” أشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن محكمة مصرية أيدت أحكام قضائية بإعدام 183 شخصا وأن المملكة المتحدة تعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف باعتبارها مسألة مبدأ.”

وأضاف “ان هذه الأحكام تضر بسمعة النظام القضائي في مصر وتقوض الثقة الدولية في آفاق الاستقرار السياسي في مصر.”

ودعا الوزير الى مراجعة هذه الأحكام “وضمان حماية الحقوق الانسانية والقانونية في هذه القضية.”