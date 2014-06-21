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مجلس الوزراء اللبناني يتفق علي تفويض بعض أعضائه للتوقيع بدلًا من الرئيس

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مجلس الوزراء اللبناني يتفق علي تفويض بعض أعضائه للتوقيع بدلًا من الرئيس مجلس الوزراء اللبناني يتفق علي تفويض بعض أعضائه للتوقيع بدلًا من الرئيس

مجلس الوزراء اللبناني

أعلن وزير الشئون الاجتماعية اللبناني، رشيد درباس ، أنه تم التوصل داخل مجلس الوزراء إلى نهاية سعيدة بشأن من يتولى سلطات الرئيس في ظل الفراغ الرئاسي ، وتم الاتفاق على أنه في كل مرة يقوم المجلس بتفويض بعض أعضائه للتوقيع باسم رئيس الجمهورية.

وأشار درباس في تصريح صحفي اليوم،  إلى أن آلية عمل الاتفاق تم التوصل إليها بين الكتل السياسية ورئيس تمام سلام.

وقال :”من المعلوم أن المراسيم يصدرها رئيس الجمهورية، فإذا تمكن مجلس الوزراء من إيجاد اتفاق ما، أو تفويض ما لأشخاص معينين في كل مرة لكي ينوبوا بالتوقيع، فالأمر في غاية البساطة”.

أ ش أ

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