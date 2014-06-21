العاهل السعودى يأمر بتشييد 11 ملعبًا رياضيًا بالمملكة

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بإنشاء أحد عشر استاداً رياضياً في أحد عشر مدينة، على غرار ما تم إنجازه في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وجاء في بيان رسمي،بحسب ما ذكرته العربية.نت، أن العاهل السعودي الملك عبد الله، أمر بالمشاريع الرياضية الجديدة دعماً للرياضة والشباب. وستوزع الاستادات الرياضية الجديدة على معظم مناطق البلاد، ما عدا الرياض وجدة، اللتان تحتضنان أكبر استادين رياضيين.

والملاعب الرياضية الجديدة ستكون في المدينة المنورة، القصيم، المنطقة الشرقية، عسير، تبوك، حائل، عرعر، جازان، نجران، الباحة وسكاكا.

وجاء في البيان الملكي: “ويأتي هذا الدعم استمراراً لحرص خادم الحرمين الشريفين – يرعاه الله – على أبنائه المواطنين في كل أمر يعود بالفائدة عليهم، وإعطاء كل منطقة حقها من التنمية في كافة المجالات. وسوف يبدأ العمل – إن شاء الله – في هذا المشروع الكبير فوراً على أن ينتهي في أقرب مدة ممكن”.

يذكر أن السعودية افتتحت قبل شهر استاد مدينة الملك عبد الله في جدة، في واحد من أجمل التحف المعمارية في المنطقة، ويتسع لأكثر من سبعين ألف متفرج بخلاف مرافقه الأخرى، فيما تضم العاصمة الرياض استاد الملك فهد الدولي الذي يتسع لأكثر من سبعين ألف متفرج وتم افتتاحه عام 1988.