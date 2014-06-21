عمرو موسى يعود من فرنسا عقب مشاركته بـ«منتدى السلام»

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، أمين عام جامعة الدول العربية السابق عمرو موسى، قادما من باريس بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام شارك خلالها فى المنتدى الدولى للسلام .

التقى موسى، خلال زيارته لباريس، مع عدد من الشخصيات من بينهم وزير الخارجية الفرنسى “لوران فابيوس ” حيث بحثا القضايا الإقليمية فى ضوء التغييرات التى يمر بها العالم العربى و باقى دول الشرق الأوسط، كما التقى مع “جون لويس كارير” رئيس لجنة الشئون الخارجية والأمن والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسى حيث بحثا تطورات الوضع فى مصر والمنطقة .‬