بالفيديو - ميسي قاتل

90 دقيقة من المحاولات، ضغط وهجوم وفرص، كل شيء فشل.. الحل الوحيد الذي نجح هو ليونيل ميسي، الذي سجل هدفا قاتلا في مرمى إيران نصر الأرجنتين في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

19 تصويبة أرجنتينية.. تشكيلة ضمت سيرخيو أجويرو مع ميسي وأنخل دي ماريا وجونزالو إيجوايين.. ورغم كل هذا تأخر الانتصار حتى الدقيقة 90.

منتخب إيران قدم مباراة دفاعية ممتازة، فريق صلد للغاية، دفاع عميق يقف فعليا على خط مرماه، مع هجمات مرتدة خاطفة.

كاد منتخب إيران أن يقتل الأرجنتين، 3 كرات لا تضييع أخرها سيرخيو روميرو حارس راقصي التانجو بامتياز.

وحين ظن الجميع أن اللقاء سينتهي بالتعادل السلبي، جاء ميسي.. وقتل إيران.



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> أفضل لاعب: سيرجيو روميرو

> أسوأ لاعب: جونزالو إيجوايين

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Fantastic 4

رضخ أليخاندرو سابيلا المدير الفني للأرجنتين لطلبات نجم فريقه ميسي، وغير طريقة الفريق من 3-5-2 إلى 4-3-3.

دفع سابيلا بالكتيبة الهجومية للأرجنتين كاملة، وضغط على إيران بدافع عال من الدقيقة الأولى في اللقاء.

لكن دفاع إيران كان صلدا، من ناحية.. ومن أخرى أهدر جونزالو إيجوايين انفرادا محققا من تمريرة رائعة الجمال لفرناندو جاجو.

حاول إيجوايين وضع الكرة بين قدمي حارس إيران، لكن محاولته فشلت.

عرضيات الأرجنتين فيما تبقى من زمن الشوط الأول لم تجد من يحولها داخل الشباك، والرقابة الإيرانية كانت لصيقة بميسي.

فرص إيرانية

في الشوط الثاني، كاد جواد نيكونام، كاد مسعود شجاعي، وكاد ريزا أن يخطفوا أهدافا للفريق الإيراني.

كرات بالرأس، وتصويبات بعيدة المدى، بل ومحاولة إسكان "لوب" من فوق رأس حارس الأرجنتين، كلها فشلت.

وضح أن الطاقة الأرجنتينية انتهت.

دفع سابيلا بالثنائي إزيكيل لافيتزي ورودريجو بالاسيو، فعاد النشاط الأرجنتيني يظهر في الهجوم.

هنا طلب ميسي الكرة، أخذها وهو في ظل رقابة قوية من ثنائي إيراني، سند الكرة على قدمه اليسرى وسدد.. وانتهت المباراة.

شاهد هدف ميسي بالضغط هنا..