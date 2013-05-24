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مصرع طفل إثر نشوب حريق بورشة بالمنيا نتيجة إنقطاع الكهرباء

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مصرع طفل إثر نشوب حريق بورشة بالمنيا نتيجة إنقطاع الكهرباء مصرع طفل إثر نشوب حريق بورشة بالمنيا نتيجة إنقطاع الكهرباء

لقي طفل بالمنيا مصرعه نتيجة نشوب حريق بورشه أثناء قيامه باشعال شمعة بسبب  انقطاع الكهرباء  .

تلقي مأمور مركز شرطة ديرمواس بلاغا بنشوب حريق بورشة لتصليح الدرجات البخارية وبانتقال قوات الحماية المدنية  تم السيطرة عليه وأخماده .

وتبين  أن الحريق نشب بورشة ملك عثمان أحمد عبد الظاهر 36 سنه بقرية دلجا بسبب أشتعال النيران بكميه من البنزين أثناء قيام نجله بحمل شمعة نتيجة أنقطاع التيار الكهربائي  ، ونتج عن ذلك اصابة الوالد بحروق ووفاة نجله أيمن 5 سنوات متاثراً  بجراحه .

تحرر  محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات وتقرر التحفظ علي مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق .

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