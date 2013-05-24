مصرع طفل إثر نشوب حريق بورشة بالمنيا نتيجة إنقطاع الكهرباء

لقي طفل بالمنيا مصرعه نتيجة نشوب حريق بورشه أثناء قيامه باشعال شمعة بسبب انقطاع الكهرباء .

تلقي مأمور مركز شرطة ديرمواس بلاغا بنشوب حريق بورشة لتصليح الدرجات البخارية وبانتقال قوات الحماية المدنية تم السيطرة عليه وأخماده .

وتبين أن الحريق نشب بورشة ملك عثمان أحمد عبد الظاهر 36 سنه بقرية دلجا بسبب أشتعال النيران بكميه من البنزين أثناء قيام نجله بحمل شمعة نتيجة أنقطاع التيار الكهربائي ، ونتج عن ذلك اصابة الوالد بحروق ووفاة نجله أيمن 5 سنوات متاثراً بجراحه .

تحرر محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات وتقرر التحفظ علي مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق .