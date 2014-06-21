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مباشر - #في_البرازيل.. ألمانيا 0-0 غانا.. مباراة حذرة

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مباشر - #في_البرازيل.. ألمانيا 0-0 غانا.. مباراة حذرة مباشر - #في_البرازيل.. ألمانيا 0-0 غانا.. مباراة حذرة

يتحدى الغاني، منافسه الألماني في الجولة الثانية من سباق المجموعة السابعة بكأس العالم 2014.

لايزال الحذر حاضرا بين الطرفين حتى الآن، مع وصول المباراة للدقيفة 23.

جيان يهدر هدفا لغانا في الدقيقة السابعة بعد عرضية من الجانب الأيمن، سدد خارج المرمى تماما.

تمريرات متبادلة بين لاعبي ألمانيا في وسط الملعب حتى الدقيقة السادسة.

منتخب غانا لديه ميزة، وهي أن ألمانيا في السنوات الماضية لأن فريقها يعاني دوما في المباراة الثانية.

لكن لا يمكن لمنتخب غانا أن يهدأ، أو يصبح مطمئنا، بالنظر إلى فوز ألمانيا على البرتغال بأربعة أهداف كاملة.

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فيديو اليوم السابع

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