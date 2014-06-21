تأجيل محاكمة أعضاء «قضاة من أجل مصر» لـ28 يونيو لاستكمال المرافعة

أجل مجلس التأديب والصلاحية، التابع لمحكمة استئناف القاهرة، السبت، محاكمة 15 قاضيًا من أعضاء «قضاة من أجل مصر»، إلى جلسة 28 يونيو، الجاري، بتهمة الانضمام إلى حركة مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك لاستكمال المرافعة بناء على طلب الدفاع.

وأضاف مصدر قضائي، أن «المجلس قرر إيقاف هؤلاء القضاة، وهو تابعون لهيئات قضائية مختلفة، ومتهمون بالانضمام إلى حركة (قضاة من أجل مصر)، المؤيدة لمرسي، عن العمل لحين بدء جلسات التحقيق».

وتابع المصدر أن من بين القضاة الموقوفين عن العمل: محمد عبد الحميد حمدى (قاض بمحكمة استئناف المنصورة، شمال)، ومحمد الأحمدى مسعود (رئيس محكمة بالأقصر، جنوب)، وأيمن مسعود على (قاض بمحكمة استئناف الإسكندرية، شمال)، وحاتم مصطفى إسماعيل (قاض بمحكمة استئناف القاهرة)، وأحمد الخطيب (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة)، وعلاء الدين مرزوق (رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة)، وبهاء طه حلمى الجندى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا، شمال).

ولم يتسن الحصول على تعقيب من أي من القضاة حول سبب تأجيل المحاكمة وقرار الإيقاف، غير أن أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» دائما ما ينفون عملهم بالسياسة، ويقولون إن هناك فارقًا بين الاهتمام بالقضايا العامة والهموم الوطنية والذي يعد حقا دستوريا لكل مواطن، وبين العمل بالسياسة المحظور على القضاة وهو «الانضمام لأحزاب سياسية أو التعبير عن آرائها».