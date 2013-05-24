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تظاهرات بقرية بالإسماعيلية ضد الإخوان

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تظاهرات بقرية بالإسماعيلية ضد الإخوان تظاهرات بقرية بالإسماعيلية ضد الإخوان

نظمت الجبهة الوطنية للصالح العام بالاسماعيلية مظاهرة حاشدة بميدان السادات اليوم الجمعة شارك فيها المئات من المواطنيين وعدد من القوى والتكتلات السياسية والحزبية والثورية  .

هتف المشاركون ضد الاخوان والمرشد والرئيس مرسي ورفعوا لافتات تؤيد دعم الجيش والشرطة وتدعو لتحرير سيناء بشكل عاجل وبقاء الجيش لتطهيرها من البؤر الارهابية .

وشاركت نساء وشباب القرية لأول مرة كما وزع بالمظاهرة استمارات  ” تمرد ”  ،  ووقع عليها المئات من أبناء القرية .

وقال أبو ناصر العيادى مؤسس الجبهة أن الهدف من المظاهرات هو ارسال رسالة لكل المصريين بخطورة الموقف فى سيناء وضرروة تدخل الجيش لإنقاذها من الانفصال .

وأكد أحمد الصورى القيادى بالحركة ورمضان طه امين الجبهة ونصار خضر الامين المساعد وياسر القرقارى وابراهيم شعبان منسقا عام المظاهرة أن المظاهرة هى الاولى على مستوى الريف المصرى ضد الاخوان والمرشد والرئيس مرسي والدعوة لأسقاط النظام الذى يفرط فى سيناء على حساب الجماعات والتنظيمات الارهابية والجهادية .

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