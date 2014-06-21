أخبار عاجلة

موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
لحظات إغلاق مطعم البرنس بإمبابة "مطعم البرنس" -
ميركل: انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخلف أضرارًا -
وزير الصناعة: مساندة أمريكا لمصر غير مشروطة.. فتحنا صفحة جديدة -
وزير المالية: شعرنا بدعم غير مسبوق من أمريكا -
سحر نصر: طالبنا الجانب الأمريكي بضخ استثمارات في منطقة قناة السويس -
فيديو| أديب عن قمة السيسي وترامب: «بينهما كيميا.. وكسرنا عزلة 8 سنين» -
صجيفة مكسيكية: زيارة السيسي إلى واشنطن تزيل توترات الماضي -
برلماني: «حادث روسيا» دليل على أن الإرهاب يتمدد -
برلماني: السيسي وترامب متفاهمان على محاربة الإرهاب ودحره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور..زعماء العالم يشاهدون المونديال.. روحاني وحيدا وميركل في غرفة خلع الملابس

Google+ Print

 

ميركل فى المونديال

ميركل فى المونديال

ينشد قسم كبير من سكان الكرة الأرضية في هذه الأيام مختلف الشاشات لمتابعة البطولة الرياضية الأكثر شعبية في العالم، وهي كأس العالم.

ويستغل زعماء العالم أيضا هذة الفرصة من أجل مشاهدة مباريات منتخبهم بلادهم، سواء في الملاعب في البرازيل أو على شاشات التلفاز.

 

 

 

 

جو بايدن فى المدرجات

جو بايدن فى المدرجات

فاجأ نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الكثيرين حين حضر غلى إستاد ناتال وشاهد فريقه وهو يفوز على غانا 2-1.

ميركل فى المونديال

ميركل فى المونديال

 

ميركل ولاعب المنتخب الألمانى بودولسكى

ميركل ولاعب الألمانى بودولسكى

 

تُعرف المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بتشجيعها الكبير للمنتخب الألماني، وهي معتادة على الحضور في الكثير من مباريات فريقها في كرة القدم. وقد شاهدت الانتصار الكبير لألمانيا على البرتغال (4-0)، وبالطبع من الجناح الخاص في الإستاد، وبعد ذلك نزلت إلى غرفة الملابس والتقطت الصور مع اللاعبين المتعرّقين الفرحين.

روحانى يشاهد كأس العالم فى منزله

روحانى يشاهد كأس العالم فى منزله

وقد شاهد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مباريات فريقه، ولكنّه فضّل القيام بذلك على حدة وفي جوّ منزليّ أكثر.

 

هولاند يتابع كأس العالم

هولاند يتابع كأس العالم

واستضاف الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، في قصر الإليزيه الفائزين بالميداليات الأولمبية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2014، ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2012، ودورة الألعاب الأولمبية للمعاقين 2012، وشاهد معهم في جوّ احتفالي الفوز بـ 3-0 على هندوراس.

 

بان كي مون

بان كي مون

 

وقد وصل سكرتير الأمم المتحدة، بان كي مون، هو أيضًا إلى البرازيل وشاهد المباراة الافتتاحية للبطولة، والتي فازت فيها البرازيل على كرواتيا 3-1، مع رئيس البرازيل، ديلما روسيف.

 

شوازينجر

شوازينجر

 

وقد وصل أيضًا الممثّل السينمائي وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق، أرنولد شوارزنيجر، إلى البرازيل لتشجيع اللاعبين الأمريكيين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب