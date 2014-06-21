بالصور..زعماء العالم يشاهدون المونديال.. روحاني وحيدا وميركل في غرفة خلع الملابس

ينشد قسم كبير من سكان الكرة الأرضية في هذه الأيام مختلف الشاشات لمتابعة البطولة الرياضية الأكثر شعبية في العالم، وهي كأس العالم.

ويستغل زعماء العالم أيضا هذة الفرصة من أجل مشاهدة مباريات منتخبهم بلادهم، سواء في الملاعب في البرازيل أو على شاشات التلفاز.

فاجأ نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الكثيرين حين حضر غلى إستاد ناتال وشاهد فريقه وهو يفوز على غانا 2-1.

تُعرف المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بتشجيعها الكبير للمنتخب الألماني، وهي معتادة على الحضور في الكثير من مباريات فريقها في كرة القدم. وقد شاهدت الانتصار الكبير لألمانيا على البرتغال (4-0)، وبالطبع من الجناح الخاص في الإستاد، وبعد ذلك نزلت إلى غرفة الملابس والتقطت الصور مع اللاعبين المتعرّقين الفرحين.

وقد شاهد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مباريات فريقه، ولكنّه فضّل القيام بذلك على حدة وفي جوّ منزليّ أكثر.

واستضاف الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، في قصر الإليزيه الفائزين بالميداليات الأولمبية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2014، ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2012، ودورة الألعاب الأولمبية للمعاقين 2012، وشاهد معهم في جوّ احتفالي الفوز بـ 3-0 على هندوراس.

وقد وصل سكرتير الأمم المتحدة، بان كي مون، هو أيضًا إلى البرازيل وشاهد المباراة الافتتاحية للبطولة، والتي فازت فيها البرازيل على كرواتيا 3-1، مع رئيس البرازيل، ديلما روسيف.

وقد وصل أيضًا الممثّل السينمائي وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق، أرنولد شوارزنيجر، إلى البرازيل لتشجيع اللاعبين الأمريكيين.